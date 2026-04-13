충북개발공사, 지방공공기관 일자리 정책 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 충북개발공사가 13일 행정안전부 주관 평가에서 우수 성과로 장관 표창을 수상했다.
- 지역사회 공공부문 일자리 정책 기여를 인정받아 전국 15곳 중 선정됐다.
- 신규 채용 17명과 인턴 고용 등 선도 사례로 평가받았다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북개발공사가 행정안전부 주관 '2025년 지방공공기관 일자리 정책 추진' 평가에서 우수 성과를 인정받아 행정안전부 장관 표창을 수상했다.
13일 충북개발공사에 따르면 이번 표창은 지역사회 공공부문 일자리 정책 기여를 인정받은 결과로, 전국 지방공공기관 15곳이 선정됐다.
행정안전부는 신규 채용, 청년 고용, 체험형 인턴, 여성 관리자 확대 등 사회적 책임 이행 실적을 종합 평가해 우수 기관을 선정했다.
충북개발공사는 지방공기업으로서 정부 일자리 정책에 맞춘 인력 운영을 체계적으로 추진, 2025년 17명 신규 채용, 체험형 인턴 고용, 양성평등 인사 운영 등에서 타 기관 대비 선도적 사례로 평가받았다.
김순구 사장은 "이번 수상은 지역사회와 상생하며 지속 가능한 일자리 창출을 위한 노력의 결실"이라며 "앞으로도 공공기관 책임을 다해 청년과 지역 주민이 체감하는 양질의 일자리를 만들겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com