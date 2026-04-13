IBK투자증권, '투자도 가치도 레벨업' 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- IBK투자증권이 13일 국내주식 거래 고객을 위해 6월 11일까지 '투자도 가치도 레벨업' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 추첨을 통해 거래 금액별로 수수료 무료 쿠폰, 인기 주식 및 ETF, 최대 100만원 여행지원금 등을 지급한다.
- AI자산진단 신규 가입 고객 선착순 3000명에게 올리브영 5000원권을 제공하는 추가 혜택도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = IBK투자증권은 13일 개인투자자의 국내주식 거래를 지원하기 위해 '투자도 가치도 레벨업' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 이벤트는 국내주식 거래 고객을 대상으로 한다. 추첨을 통해 거래 금액 구간별로 ▲수수료 무료 쿠폰을 포함한 '쿠폰박스' ▲인기 국내주식 및 상장지수펀드(ETF)로 구성된 '주식박스' ▲최대 100만원 상당의 여행지원금을 포함한 '트래블박스' 등을 지급한다.
이벤트는 오는 6월 11일까지 진행되며, 자세한 사항은 IBK투자증권 홈페이지 및 모바일트레이딩시스템(MTS) 'IBKS 윙스(Wings)'에서 확인할 수 있다. 기업은행 앱 '아이원뱅크(i-ONE Bank)' 내 주식서비스에서도 참여할 수 있다.
IBK투자증권은 이벤트 기간 내 'AI자산진단' 서비스에 신규 가입한 고객 중, 선착순 3000명에게 올리브영 5000원권을 지급하는 혜택도 마련했다. 해당 혜택은 거래 금액에 따라 제공하는 경품과 중복으로 받을 수 있다.
회사 관계자는 "최근 변동성이 큰 시장 상황 속에서 투자 기회를 모색하는 고객을 지원하고, 국내주식 거래 활성화를 위해 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객 경험 확대와 투자 참여를 높일 수 있는 다양한 이벤트와 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.
rkgml925@newspim.com