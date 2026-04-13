단양군 '2026 단양강 벚꽃 야경투어' 성공적 개최

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 10일부터 12일까지 단양강변 벚꽃 야경투어를 성황리에 마무리했다.
- 벚꽃과 야간 조명, 버스킹·체험 프로그램이 어우러져 주민·관광객 호응을 얻었다.
- 군은 체류형 관광 콘텐츠로 단양 매력을 부각하며 지속 확대 방침이다.
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야경·공연·체험 어우러진 봄밤 관광 콘텐츠 호응
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 단양강변의 벚꽃과 야간 경관, 문화 프로그램을 결합해 선보인 '2026 단양강 벚꽃 야경투어'를 성황리에 마무리했다.
13일 단양군에 따르면 지난 10일부터 12일까지 3일간 단양읍 상진리 수변로 일원에서 열린 이번 행사는 만개한 벚꽃과 감성적인 야간 조명이 어우러지며 주민과 관광객의 큰 호응을 얻었다.
봄꽃 관광과 야간 체류형 콘텐츠를 접목한 단양만의 계절 관광 매력을 다시 한번 입증하는 계기가 됐다는 평가다.
올해로 4회째를 맞은 벚꽃 야경투어는 장미터널 입구부터 지질공원방문자센터까지 이어지는 수변로 구간을 중심으로 운영됐다.
단양강변을 따라 펼쳐진 벚꽃길은 낮에는 화사한 봄 풍경을, 밤에는 조명과 어우러진 색다른 정취를 선사하며 방문객들의 발길을 사로잡았다.
행사장에서는 버스킹 공연과 각종 체험 프로그램, 먹거리 부스, 플리마켓, 벚꽃노래방 등 다양한 참여형 콘텐츠가 운영돼 현장 분위기를 더욱 풍성하게 만들었다.
가족 단위 방문객은 물론 연인, 친구, 관광객들이 봄밤 산책과 공연, 체험을 함께 즐기며 행사장 곳곳은 활기로 가득했다.
특히 이번 행사는 단순히 벚꽃을 감상하는 데 그치지 않고, 걷고 머물고 즐기는 체류형 봄밤 관광 콘텐츠로 운영되며 눈길을 끌었다.
벚꽃길과 야간 경관, 문화 프로그램이 자연스럽게 어우러지면서 단양강변 일대가 하나의 봄밤 관광 코스로 자리매김했다.
군은 이번 벚꽃 야경투어를 통해 봄철 대표 관광자원인 벚꽃에 야간 콘텐츠를 더하며 단양만의 체류형 관광 매력을 한층 부각한 것으로 보고 있다.
군은 앞으로도 계절성과 지역 자원을 접목한 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 낮과 밤이 모두 매력적인 체류형 관광도시 이미지를 강화해 나갈 방침이다.
군 관계자는 "앞으로도 계절의 매력을 살린 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 다시 찾고 싶은 단양, 머무르고 싶은 단양을 만들어 가겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com