최광익 "동해안 교육이 지역산업…맞춤 공약으로 '돌아오는 강원' 만들겠다"

도계 지역회생 교육특구·동해 외국어교육·강릉 강원조리고·속초 다문화교육연구원 제시

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원도교육감 예비후보가 13일 동해안 4개 도시(삼척·동해·강릉·속초)를 묶는 맞춤형 교육·산업 연계 공약을 발표하며 "교육을 지역을 살리는 산업으로 키워 '떠나는 강원도'에서 '돌아오는 강원도'로 바꾸겠다"고 밝혔다.

최 예비후보는 삼척시청 시민회의장에서 제5차 정책발표 기자회견에서 "푸른 바다와 산맥을 품은 동해안 도시들이 인구 감소와 지역 소멸 위기에 직면해 있다"며 "이제 교육은 복지가 아니라 지역을 지키는 가장 강력한 산업이어야 한다"고 강조했다. 그는 삼척 도계·동해·강릉·속초를 잇는 '동해안 맞춤형 교육-산업 연계 마스터플랜'을 제시했다.

◆삼척 도계 "지역회생 교육특구로 폐광도시 재생"

첫 번째 공약은 폐광 이후 인구 급감과 학교 축소 위기를 겪고 있는 삼척 도계를 강원도 제1호 '지역회생 교육특구'로 지정하는 내용이다.

최 예비후보는 "학생 수가 적은 소규모 학교를 적정 규모로 통합하고, 이 과정에서 절감되는 예산을 교육청이 가져가지 않고 도계 아이들에게 연간 30억 원 규모로 전액 재투자하겠다"고 밝혔다. 이 재원으로 외국어·문화예술·스포츠·관광 등 4대 특화 프로그램을 무상 제공하고, 강원대 도계캠퍼스 대학생을 멘토로 투입해 초·중·고 학생을 1대1로 관리하겠다는 구상이다.

그는 주민 공론화를 거친 학교 통합·재편과 '도계 전용기금' 설치를 약속하며 "기초학력 미달률 0%를 달성하고, 외부 인구 유입까지 이어지는 선순환 모델을 만들겠다"고 했다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 예비후보가 속초, 강릉, 동해, 삼척 등 지역 맞춤형 교육공약을 발표하고 있다. 2026.04.13 onemoregive@newspim.com

◆동해 "외국어교육 중점 도시…북방경제 시대 인재 육성"

두 번째는 항만·물류 중심지 동해시를 '외국어교육 중점 도시'로 육성하는 공약이다. 최 예비후보는 "동해항은 북방경제 시대 러시아·유럽을 잇는 관문이 될 것"이라며 "동해 아이들이 구경꾼이 아니라 주역이 되도록 도시 전체를 외국어 교육 거점으로 만들겠다"고 말했다.

이를 위해 동해 관내 모든 학교에 1학교 1원어민 배치를 완료하고, 초등 단계부터 영어와 러시아어 등 제2외국어를 함께 배우는 이중언어 교육을 전면 도입하겠다고 밝혔다. 교육청과 동해시가 협력해 매년 100명의 학생에게 북방 국가 중심 해외연수 기회를 제공하고, 동해항·관광·무역 현장 견학을 통해 '실전형 외국어'를 가르치겠다는 계획도 내놨다.

또 러시아·중국 등 주요 도시 학교와 자매결연을 맺어 온라인 공동 수업을 운영하는 '국경 없는 교실'을 구축하겠다고 했다.

◆강릉 "강원조리고 설립…학생 실습 레스토랑으로 미식 인재 양성"

세 번째 공약은 미식 관광도시 강릉에 전국 최고 수준의 '강원조리고등학교'를 설립하는 것이다. 최 예비후보는 "수많은 미식 관광객이 찾는 강릉에 관광산업을 이끌 셰프를 길러낼 명문 조리고가 없다는 것은 뼈아픈 현실"이라며 "특급 호텔 수준의 K-푸드 실습실과 국내외 스타 셰프 멘토링이 이뤄지는 학교를 만들겠다"고 밝혔다.

핵심은 '학생 실습형 교육 레스토랑' 모델이다. 그는 "학교가 실제 대중 레스토랑을 운영해 학생들이 요리·서빙·경영까지 경험하도록 하고, 강릉 식재료를 활용한 메뉴 개발과 매출 분석, 마케팅까지 전 과정을 실전처럼 배우게 하겠다"며 "졸업과 동시에 지역 대형 호텔들이 앞다투어 채용하는 인재 산실로 만들겠다"고 했다.

◆속초 "강원다문화교육연구원 설립…부모 나라 유학 지원"

네 번째 공약은 국제관광도시 속초에 '강원다문화교육연구원'을 설립하는 것이다. 최 예비후보는 "강원도 다문화 학생이 5000명을 넘었다. 도움을 받아야 할 대상이 아니라 두 개 언어·문화를 가진 글로벌 자산"이라며 "속초에 다문화교육연구원을 세워 다문화 정책의 패러다임을 바꾸겠다"고 말했다.

연구원은 속초 외국어교육원·진로교육원과 연계해 학습·진로·정서를 원스톱으로 지원하고, 전문 상담사를 배치해 가족 상담·심리 안정까지 밀착 지원하는 구조로 설계된다.

특히 '부모 나라 유학 지원 프로그램'을 통해 다문화 학생이 외가·친가 국가에서 일정 기간 유학할 경우 항공료·체재비를 지원, 완전한 이중언어 능력을 갖춘 인재로 키우겠다는 계획을 내놨다.

◆공통 공약 "사교육비 10+10=20 바우처…사교육비 제로 프로젝트"

동해안 4개 도시 공통 공약으로는 '10+10=20 교육바우처'를 제시했다. 강릉·동해·속초·삼척 초등 4학년~중 3학년 학생 전원에게 소득과 무관하게 매월 20만원 교육바우처를 지급하겠다는 내용이다.

최 예비후보는 "교육청과 지자체가 각각 10만원씩 부담하는 1대 1 매칭 펀드를 조성해 아이들이 예체능 학원비 결제와 서점 도서 구매 등에 사용할 수 있게 하겠다"며 "부모의 지갑을 지키는 동시에 동네 학원·서점 등 지역 상권도 살려내는 선순환 구조를 만들겠다"고 설명했다.

최광익 예비후보는 "학교 건물 하나 새로 짓고 칠판을 바꾼다고 무너지는 지역이 살아나지 않는다"며 "폐광의 아픔은 30억 특구 지원으로 항만의 이점은 글로벌 외국어 교육으로 미식의 전통은 조리고등학교로 풀어야 한다. 지형이 다르면 교육의 해답도 달라야 한다"고 말했다.

그는 "30년 동안 교육 현장에서 아이들과 울고 웃어 온 경험이 있기 때문에 이 디테일을 현실로 만들 수 있다"며 "진보·보수 이념 싸움이 아니라 말보다 행동으로 정치보다 실력으로 강원교육의 변화를 증명하겠다"고 강조했다.

최 예비후보는 동해안 4개 도시 공약 가운데 '외국어·다국어 교육'이 공통으로 들어간 이유와 차별점에 대해서도 설명했다. 그는 "동해안 공약을 보면 속초부터 삼척까지 모두 외국어가 들어가지만 포인트는 다르다"며 "도계는 사라져가는 지역을 교육으로 살리는 데, 동해는 북방시대 항만·물류 인재를 키우는 데 속초는 다문화 학생을 글로벌 자산으로 키우는 데 방점이 찍혀 있다"고 말했다.

도계 통합학교 구상과 관련해선 "현재 도계에는 초등학교 3곳, 중학교 1곳, 고등학교 2곳에 약 350명이 다닌다. 주민들 다수도 통폐합을 원하고 있어 초·중·고 통합학교를 추진하고, 폐교로 확보되는 교육부 지원금과 관리비 절감분을 모두 학생들에게 재투자하겠다"고 강조했다.

그는 "초등학교 폐교 시 학교당 60억 원, 고등학교는 110억 원 정도를 받게 되는데, 통합을 통해 최소 120억 원 이상 현금성 재원을 만들고 여기에 줄어든 유지비까지 합쳐 연간 30억 원 규모를 도계 아이들에게 돌려주겠다"고 덧붙였다.

동해 외국어교육 중점 도시 구상에 대해서는 "앞으로 동해는 북방 물류·항만의 중심지가 되고, 이 지역에서 살아가려면 영어뿐 아니라 러시아어·중국어 등은 기본이 돼야 한다"며 "관내 모든 학교에 원어민 1명 이상을 배치하고, 아이들이 어디서나 원어민을 쉽게 만나 밥도 먹고 놀 수 있는 '외국어 생태계'를 만들겠다"고 밝혔다.

북방 국가 해외연수 100명 지원과 관련해 "1인당 200만 원을 잡으면 연 10억 원 정도면 가능하다. 지자체·기업·교육청이 매칭하면 충분히 감당할 수 있는 규모"라며 "선발 기준은 동해시와 추진단을 구성해 시민 의견을 듣고 공정하게 정하겠다"고 설명했다.

속초 다문화교육 공약에 대해서는 "강원도 다문화 학생이 5000명을 넘는데, 한국어도 모국어도 제대로 못하는 아이들이 있다"며 "이들에게는 외가·친가가 있는 부모 나라에서 1~2년 유학을 지원해 양쪽 언어를 완전히 익히게 하고 그 가족 네트워크를 장차 해외 진출 자산으로 키우겠다"고 말했다. 이어 "다문화 학생을 '도와줘야 할 대상'이 아니라 두 개의 언어·문화를 가진 글로벌 인재로 보는 시각 전환이 필요하다"고 지적했다.

원어민 교사 수급과 자질 문제와 관련해서는 "과거 2009년쯤 강원도에 원어민 500명을 뽑을 때는 인력 풀도 좁고 검증도 부족해 여러 문제가 있었지만, 지금은 K-컬처 영향으로 한국에 오려는 교사들이 줄을 서고 있다"며 "서울에서 강원도로 100명을 뽑겠다고 공고하면 1000명 이상 지원할 것으로 본다. 월급 수준도 예전보다 크게 높지 않을 것"이라고 말했다.

이어 그는 "예전처럼 '오는 사람 다 합격'이 아니라 국가·학력·경력·인성까지 철저히 검증하는 선발 절차를 갖추겠다"며 "외국어 교육은 투자한 만큼 효과가 나오는 분야인 만큼 잘 설계해 강원 전역으로 확대할 것"이라고 덧붙였다.

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