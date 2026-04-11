이재영 vs 연종석…민주당 증평군수 후보 경선 후끈

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김문종 '이재영 지지'에 신경전…16일 최종 후보 결정

'군정 연속성', '세대교체' 선택 갈림길...최종 승자는?

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 증평군수 후보 경선이 결선에 돌입하면서, 이재영·연종석 두 예비후보간 신경전이 한층 달아오르고 있다.

특히 1차 경선에 참여했던 김문종 전 예비후보가 10일 이재영 후보 공개 지지를 선언하면서 양 캠프진영은 향후 선거에 미칠 영향을 분석하는 등 분주한 모양새다.

김문종 전 예비후보, 이재영 지지선언. [사진 =이재영 예부후보 선거사무소] 2026.04.11 baek3413@newspim.com

앞서 김 전 예비후보는 10일 "증평 발전의 다음 도약을 위해서는 행정 경험과 추진력을 갖춘 이재영 예비후보가 반드시 필요하다"며 "군민이 체감하는 행정을 보여준 지도자"라고 강조 하며 사실상 이 예비후보의 지지를 선언했다.

그는 자신이 경선에서 내세웠던 '증평생활특별시' 구상을 이 후보가 잇겠다는 데 대해 "지역 발전의 방향이 같다"고 밝혔다.

이재영 예비후보는 이에대해 입장문을 내고 '천군만마를 얻었다'며 "김 전 후보의 전문적 식견을 선거 과정에 적극 반영해 증평의 미래 비전을 함께 이루겠다"고 화답했다.

이 후보는 직전 군수로서의 행정 경험을 내세워 "실행력과 성과로 검증된 후보"임을 강조하며 세 결집에 나섰다.

신용한 충북지사 예비후보와 함께한 연종석(오른쪽) 증평군수 예비후보. [사진=연종석 페이스북 캡쳐] 2026.04.11 baek3413@newspim.com

반면 연종석 예비후보는 김 전 예비후보의 지지 선언에 대해 "정치적 판단은 존중하지만 최종 선택은 당원과 군민의 몫"이라고 평가 절하했다.

연 후보는 "이번 결선은 인물 간 연대가 아닌 '증평을 바꿀 것인가, 그대로 둘 것인가'의 선택"이라고 말하며 변화를 내세웠다.

그는 "이제는 말이 아니라 결과로 증명하겠다"며 "분산이 아닌 결집으로 증평을 바꿔야 한다"고 지지를 호소했다.

민주당은 증평군수 후보 경선 결선을 오는 4월 14~16일 진행한다.

권리당원 투표와 국민참여경선 결과를 합산해 16일 오후 최종 후보를 확정할 예정이다.

당 관계자는 "이재영 후보는 행정 연속성, 연종석 후보는 세대교체와 변화를 내세우고 있어 당내 표심이 팽팽히 맞서고 있다"고 전했다.

증평군수 자리는 군 승격 이후 '군정 안정'과 '변화' 논리가 충돌해온 자리로, 이번 경선 결과가 본선 구도를 좌우할 전망이다.

baek3413@newspim.com