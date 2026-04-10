민주당 경북도당, 기초의원 9개 선거구 후보 확정

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 경북도당이 10일 6.3지방선거 기초의원 9개 선거구 당원경선 결과를 발표했다.
- 포항·경주·김천·안동·구미·경산 등 TK권에서 문성호·김경주·이종일 등 9명의 후보가 확정됐다.
- 상주시와 영양군 2개 선거구는 13~14일 국민참여경선을 거쳐 최종 확정할 예정이다.
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6.3지방선거' TK권 기초의원 9개 선거구의 더불어민주당 후보가 확정됐다.
더불어민주당 경북도당 선거관리위원회(위원장 이동구)는 제9회 전국동시지방선거 공직선거 후보자 선출을 위한 기초의원 경선지역 9개 선거구에 대한 경선 결과를 10일 발표했다.
앞서 민주당 경북도당 선관위는 지난 9~10일 이틀간 이들 9개 선거구에 대한 당원 경선을 진행했다.
이 날 발표된 경북권 9개 선거구 기초의원 후보는 아래와 같다.
◇ 더불어민주당 경북권 기초의원 후보
▲ 포항시 '가' 선거구 문성호(민주당 중앙당 정책위 부의장) ▲ 경주시 '나' 선거구 김경주(전 민주당 경주지역위 청년위원장) ▲ 경주시 '사' 선거구 이종일(더불어민주당 경북기본사회위원회 부위원장) ▲ 김천시 '바' 선거구 박희현(전 더불어민주당 김천지역위 사무국장) ▲ 안동시 '가' 선거구 김새롬(안동시 의원) ▲ 안동시 '나' 선거구 정복순(안동시 의원) ▲ 구미시 '마' 선거구 김지식(현 더불어민주당 경북도당 직능위원) ▲ 구미시 '아' 선거구 신용하(구미시 의원) ▲ 경산시 '가' 선거구 박미향(더불어민주당 경북도당 여성위 부위원장)
한편 경북도당 선관위는 상주시 '바' 선거구(전범정·성동현)와 영양군 '가' 선거구(김성훈·김상선) 경선결과를 오는 13일과 14일 이틀간 국민참여경선을 거쳐 14일 발표할 예정이다.
nulcheon@newspim.com