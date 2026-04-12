서울시, 배터리 교환형 전기이륜차 충전시설 150기 추가 구축

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해당 전기이륜차 1500대 보급 목표

지원 비율 기존 30%→50% 상향

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 전기이륜차용 배터리 교환형 충전시설(BSS) 150기를 추가 구축한다고 12일 밝혔다.

배터리 교환형 충전시설은 충전된 배터리를 교체하면 대기시간 없이 이륜차를 계속 이용할 수 있는 시설로, 현재 서울 내 943기가 설치돼 있다. 앞으로 서울시는 배터리 규격, 결합 방식, 통신 프로토콜 등이 표준화돼 호환성 높은 '국가표준(KS) 기반' 충전시설로 설치할 방침이다.

배터리 교환형 충전시설 [사진=서울시]

충전 방식 전기이륜차는 완전 충전에 약 3시간이 소요돼 충전하는 동안 운행 중단이 불가피하다. 그렇지만 배터리 교환형 전기이륜차는 배터리 교환만으로 에너지를 즉시 공급할 수 있다. 또 충전 상태·온도·사용 이력 등이 실시간 관리돼 각종 위험을 사전 차단할 수 있다.

서울시는 올해 배터리 교환형 전기이륜차 1500대 보급을 목표로 시비 보조금을 기존 30%→ 50%로 높일 방침이다. 예를 들어 판매가가 442만원인 배터리 교환형 전기이륜차에 가격할인제(65만원), 추가 보조금(40만원) 등을 적용할 경우 최대 249만원까지 지원받을 수 있는 셈이다.

권민 서울시 기후환경본부장은 "지난달, 교통약자 전기차 충전 접근성을 높이기 위해 동행 충전기 100기 설치 추진에 이어 고유가 시대 전기이륜차를 이용하는 시민을 위해 편리하고 효율적인 충전시설을 대폭 확대키로 했다"며 "앞으로도 시민이 현장에서 체감할 수 있는 친환경 정책을 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 서울시는 고유가 위기 극복을 위한 특별 이벤트로 오는 13일부터 배터리 교환형 전기이륜차를 1개월 이상 이용한 운전자 선착순 1000명에게 2만 에코마일리지를 지급한다. 관련 사항은 에코마일리지 누리집'에서 녹색실천마일리지 '온라인 이벤트'를 신청하고 이용 내역이 확인되면 다음 달에 마일리지를 받을 수 있다(1회 한정).

100wins@newspim.com