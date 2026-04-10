시흥시 '기초단체장 공약이행 평가' 7년 연속 최우수 등급 'SA'

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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 (사)한국매니페스토실천본부가 발표한 '2026 민선 8기 기초단체장 공약이행 평가'에서 최우수(SA) 등급을 받았다고 10일 밝혔다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시는 공약실천계획평가와 공약이행도평가에서 2020년부터 2026년까지 7년 연속 최우수 등급을 받아 시민과의 약속 이행 성과를 이어가고 있다.

이번 평가는 지난 2월부터 3월까지 전국 226개 기초단체장 공약을 대상으로 실시됐으며, 2025년 12월 말 기준 ▲공약 이행 완료 ▲2025년 목표 달성 ▲주민 소통 ▲웹 소통 ▲공약 일치도 등 5개 분야에 걸쳐 진행됐다.

특히 시는 공약이행 완료율에서 78%를 기록해 전국 평균 70.42%, 경기도 평균 70.89%를 모두 웃도는 성과를 달성했다. 또한, 이번 평가는 지난해 평가보다 최우수 평가를 받은 기초단체 수가 줄어든 가운데(경기도 기준 2025년 14개 → 2026년 11개) 달성한 성과로 의미를 더하고 있다.

박승삼 시흥시장 권한대행은 "이번 최우수(SA) 등급은 시민과의 약속을 시정의 최우선 가치로 두고, 전 공직자가 한마음으로 공약 이행에 매진해 온 결과"라며, "앞으로도 시민과의 소통을 더 강화하고, 추진 상황을 철저히 점검해 시민의 신뢰에 성과로 보답하겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com