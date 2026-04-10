안산시 '공무원 노쇼(No-Show) 사기' 확산..."시민들 주의 당부"

이민근 시장 "시는 어떠한 경우에도 공무원이 먼저 금전이나 물품 구매를 요구하지 않아"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 10일 공무원이나 공공기관을 사칭해 식당·업체 등에 허위 주문을 한 뒤 금전을 요구하는 이른바 '노쇼(No-Show) 사기' 피해가 관내에서 잇따라 발생하고 있다며 시민들의 각별한 주의를 당부했다.

'안산시 공무원 사칭 노쇼(No-Show) 사기 피해예방' 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

시에 따르면 최근 안산시 공공기관이나 공무원을 사칭해 단체 예약 후 금전을 가로채고 잠적하는 사례가 이어지고 있다. 특히 연휴나 행사 시기를 노려 소상공인의 기대 심리를 악용하는 경우도 늘고 있어 주의가 요구된다.

실제로 관내에서는 공공기관 직원을 사칭해 공사 자재 구입을 명목으로 약 4400만 원을 편취하거나 식당에 단체 회식을 예약한 뒤 고급 주류 구매를 유도해 금전을 가로채는 등 피해가 발생했다. 지난 3월에만 10여 건의 노쇼 사기 피해 사례가 접수됐다.

'노쇼 사기'는 공공기관 등을 사칭해 대량 주문이나 계약을 빌미로 금전을 요구하는 수법이다. 최근에는 사회적 관심사나 특정 상황을 활용해 신뢰를 얻은 뒤 피해를 입히는 방식으로 범행 수법이 점차 조직화·지능화되고 있으며 관내뿐 아니라 전국적으로 유사 사례가 이어지고 있다.

이민근 안산시장은 "어려운 경기 상황에서 노쇼 사기로 소상공인과 시민들이 피해를 입지 않도록 각별한 주의가 필요하다"며 "안산시는 어떠한 경우에도 공무원이 먼저 금전이나 물품 구매를 요구하지 않는다"고 말했다. 이어 "의심되는 연락을 받을 경우 안산시 민원콜센터를 통해 관련 부서에 사실 여부를 반드시 확인하고, 의심 사례는 즉시 경찰(112)이나 보이스피싱 신고번호(1394)로 신고해 달라"고 당부했다.

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