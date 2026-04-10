익산시 "지방세 환급금, 스마트폰으로 간편 확인"

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카카오 알림톡 전자송달 도입…신속 신청·지급 기대

위택스·전화로 즉시 환급 가능…행정 효율도 개선

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지방세 환급금을 스마트폰으로 간편하게 확인할 수 있는 전자송달 서비스를 도입한다.

시는 종이 우편 대신 스마트폰으로 안내문을 발송하는 '지방세 환급금 카카오 알림톡 전자송달 서비스'를 본격 시행한다고 10일 밝혔다.

익산시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

지방세 환급금은 자동차세 연납 후 차량 매각이나 폐차, 국세 경정 등에 따라 발생한다. 기존에는 우편으로 안내문을 발송해 왔으나 주소 불일치와 분실, 개인정보 노출 등의 문제가 지적돼 왔다.

이에 시는 전자송달 서비스를 통해 미수령 사례를 줄이고 환급 신청 기간을 단축하는 등 행정 효율성을 높일 방침이다.

카카오 알림톡은 카카오톡 이용자라면 누구나 받을 수 있으며, 납세자는 본인 인증 후 환급금 내역을 확인하고 위택스나 전화로 즉시 신청할 수 있다.

익산시 관계자는 "과오납 세금을 신속하고 정확하게 돌려드리는 것도 중요한 행정 서비스"라며 "디지털 기반의 편리한 행정서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 지방세 환급금은 위택스, 정부24, 익산시청 징수과를 통해서도 확인할 수 있다.

lbs0964@newspim.com