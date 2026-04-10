[내일날씨] 전국 대체로 맑음...서울 한낮 17도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 11일 전국 맑음과 남부 구름 많음을 예보했다.
- 아침 최저 5~12도, 낮 최고 16~23도로 예상된다.
- 미세먼지 보통, 바다 물결 0.5~1.5m로 일겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 11일은 낮 최고기온이 23도로 비교적 온화한 날씨가 되겠다.
10일 기상청에 따르면 오는 11일 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 남부지방은 구름이 많겠다. 제주도는 대체로 흐리겠다.
아침 최저기온은 5~12도로 예상된다. ▲서울 7도 ▲인천 7도 ▲수원 7도 ▲춘천 6도 ▲강릉 11도 ▲청주 7도 ▲대전 8도 ▲전주 7도 ▲광주 8도 ▲대구 8도 ▲부산 10도 ▲울산 9도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 16~23도로 예측된다. ▲서울 17도 ▲인천 16도 ▲수원 17도 ▲춘천 18도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 21도 ▲부산 20도 ▲울산 22도 ▲제주 19도다.
바다 물결은 서해·남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com