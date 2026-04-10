[내일날씨] 전국 대체로 맑음...서울 한낮 17도

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아침 최저 5~12도·낮 최고 16~23도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 11일은 낮 최고기온이 23도로 비교적 온화한 날씨가 되겠다.

10일 기상청에 따르면 오는 11일 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 남부지방은 구름이 많겠다. 제주도는 대체로 흐리겠다.

10일 기상청에 따르면 오는 11일 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 남부지방은 구름이 많겠다. 제주도는 대체로 흐리겠다. [사진=뉴스핌 DB]

아침 최저기온은 5~12도로 예상된다. ▲서울 7도 ▲인천 7도 ▲수원 7도 ▲춘천 6도 ▲강릉 11도 ▲청주 7도 ▲대전 8도 ▲전주 7도 ▲광주 8도 ▲대구 8도 ▲부산 10도 ▲울산 9도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 16~23도로 예측된다. ▲서울 17도 ▲인천 16도 ▲수원 17도 ▲춘천 18도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 21도 ▲부산 20도 ▲울산 22도 ▲제주 19도다.

바다 물결은 서해·남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com