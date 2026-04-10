전북콘텐츠융합진흥원, 웹툰작가 양성 프로그램 교육생 모집

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창작지원금 최대 900만원…멘토링·전시참관 등

전북 거주 예비·기성작가 대상 12명 선발



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = (재)전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원이 전북 웹툰 산업을 이끌 인재 양성을 위해 '2026년 전북 웹툰작가 양성 프로그램' 교육생 12명을 모집한다.

이번 프로그램은 지역 창작자들이 안정적인 환경에서 창작 활동에 집중하고, 실무 역량을 강화해 데뷔와 연재로 이어질 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

웹툰작가 양성 프로그램 교육생 모집 안내 포스터[사진=전북자치도] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

모집 대상은 전북에 거주하는 만 19세 이상 예비·기성 작가로, 웹툰 데뷔를 준비 중이거나 차기작을 계획하고 있다면 지원할 수 있다.

선발된 교육생에게는 6개월간 매월 150만 원씩 최대 900만 원의 창작지원금이 지급되며, 우수 교육생에게는 최대 90만 원의 원고료가 추가 지원된다.

교육 과정은 현직 웹툰 작가 및 PD와의 1대1 멘토링을 비롯해 역량 강화 교육, 기업 견학, 비즈니스 상담, 국내 웹툰 전시회 참관 등 실무 중심으로 구성됐다.

접수는 4월 9일부터 5월 4일 오후 3시까지 진행되며, 신청서와 작품기획서, 포트폴리오 등을 이메일로 제출하면 된다. 자세한 사항은 전북콘텐츠융합진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

김성규 원장은 "지역의 잠재력 있는 웹툰 작가를 발굴하고 육성하기 위해 모집 규모를 확대했다"며 "창작자들이 실제 데뷔와 연재로 이어질 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com