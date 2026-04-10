전주국제영화제 개막식 사회자에 '신현준·고원희' 선정

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29일 한국소리문화의전당서 개막…레드카펫·축하공연 진행

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 제27회 전주국제영화제가 개막식 사회자로 신현준 배우와 고원희 배우를 선정했다.

개막식은 오는 29일 오후 6시 30분 한국소리문화의전당 모악당에서 개최되며, 레드카펫을 시작으로 개막 선언과 축하공연, 'J 스페셜: 올해의 프로그래머' 및 심사위원 소개가 이어진다.

왼쪽부터 배우 신현준, 고원희[사진=전주국제영화제] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

개막작으로는 켄트 존스 감독의 영화 '나의 사적인 예술가'가 상영된다.

올해 개막식은 장르를 넘나드는 연기 스펙트럼을 가진 베테랑 신현준과 안정적인 연기력으로 주목받고 있는 고원희가 함께 진행을 맡아 신선한 조합을 선보일 예정이다.

신현준은 영화 '장군의 아들'로 데뷔해 '가문의 위기', '맨발의 기봉이' 등 다양한 작품에서 활약하며 대중적 인기를 쌓았고, 드라마 '천국의 계단' 등을 통해 연기력을 인정받았다. 최근에는 예능 프로그램에서도 활발히 활동하며 친근한 이미지를 이어가고 있다.

고원희는 영화 '죄 많은 소녀', '메리 크리스마스 미스터 모' 등을 통해 평단의 주목을 받았으며, 드라마 '킹더랜드', '오케이 광자매' 등에서 인상적인 연기를 선보였다. 최근에는 '다음생은 없으니까'에서 강렬한 존재감을 드러냈다.

한편 제27회 전주국제영화제는 4월 29일부터 5월 8일까지 영화의거리 및 전주시 일대에서 개최된다.

lbs0964@newspim.com