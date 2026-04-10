갤럭시아머니트리, PCI DSS '레벨 1' 인증 10년 연속 획득

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리가 10일 PCI DSS v4.0.1 레벨 1 인증을 10년 연속 획득했다.
- 비자 등 5대 카드사가 개발한 표준으로 연 600만건 이상 거래 기업 최상위 등급이다.
- 악성 스크립트 모니터링과 다중인증 확대 등 강화 보안 항목을 모두 이행했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 갤럭시아머니트리가 글로벌 결제 데이터 보안 표준 국제 데이터 보안 표준(PCI DSS) 최신 버전인 v4.0.1 최상위 등급 '레벨 1' 인증을 10년 연속 획득했다고 10일 밝혔다.
PCI DSS는 비자(Visa)·마스터카드(Mastercard)·아메리칸 익스프레스(American Express) 등 전 세계 5대 카드사가 공동 개발한 국제 결제 데이터 보안 표준이다. 레벨 1은 연간 600만건 이상의 거래를 처리하는 기업에 부여되는 최상위 등급으로 12개 영역 464개 세부 항목을 기준으로 심사한다.
이번 인증은 기존 v3.2.1에서 보안 요건이 강화된 v4.0.1을 기준으로 진행됐다. 지난해 3월까지 '권고' 사항으로 유예 가능했던 약 50여개 보안 항목이 지난해 4월 1일부터 '필수'로 전환됨에 따라 강화된 모든 보안 항목을 이행한 결과다.
주요 보안 강화 내용은 ▲결제 페이지에 삽입될 수 있는 악성 스크립트 실시간 모니터링을 통한 지능형 위협 대응 ▲카드 데이터 환경(CDE) 접속 시 모든 관리자·사용자에 대한 다중인증(MFA) 적용 확대 등이다.
갤럭시아머니트리 관계자는 "글로벌 최신 보안 표준을 충실히 이행했음을 입증한 결과"라며 "최상위 보안 수준을 유지해 고객이 안심하고 결제 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com