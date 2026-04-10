경기도 '경기 AI 혁신클러스터 협의회' 출범..."공동사업 추진·기업 지원"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9일 판교글로벌비즈센터에서 6개 AI 클러스터를 연결하는 협의회를 출범했다.
- 협의회는 거점 간 공동사업 추진과 기업 지원을 위한 협력 방안을 논의하고 정례화하기로 했다.
- 도는 올해 입주·멤버십 기업 127개사를 대상으로 기술개발·채용연계 등 성장지원 프로그램을 운영한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 판교·시흥·부천·하남·의정부·성남일반산단 6개 AI 클러스터 거점을 연결하는 협력체계를 구축했다.
경기도는 9일 판교글로벌비즈센터에서 '경기 AI 혁신클러스터 협의회'를 출범하고, 거점 간 공동사업 추진과 기업 지원을 위한 협력 방안을 논의했다고 10일 밝혔다.
도에 따르면 회의에는 도와 시군, 운영기관, 앵커기관, 입주·멤버십 기업 등 관계자 60여 명이 참석했다. 참석자들은 협의회 구성과 역할 분담을 확정하고, 거점 간 협업을 정례화하기로 했다.
특히 판교 클러스터 앵커기관인 시스코, 엔닷라이트, KAIST 김재철 AI대학원은 각각 네트워크·보안 인프라, 피지컬 AI 솔루션, AI 원천기술 분야 협업 과제를 제안했다. 도는 앵커기관 공동과제에 참여할 스타트업을 발굴·매칭하고, 거점 간 네트워킹과 후속 협업을 지원할 계획이다.
이날 경기도는 클러스터 입주·멤버십 기업 대상 성장지원 프로그램 운영 계획을 공유하고, 기업 애로사항과 건의사항을 청취했다. 수렴된 의견은 프로그램 개선을 위해 내년도 예산 편성에 반영될 예정이다.
도는 올해 입주·멤버십 기업 127개사를 대상으로 기술개발, 채용연계, 오픈이노베이션, 글로벌 투자연계 등 성장지원 프로그램을 본격 운영한다. 참여기업 모집은 5월 클러스터 거점 전체 준공 완료 시기에 맞춰 진행된다.
경기 AI 혁신클러스터 협의회는 분기별로 운영되며, 2분기 정기회의는 6월 말 개최될 예정이다.
김기병 경기도 AI국장은 "협의회 출범을 계기로 수요기업·투자기관과 스타트업 간 협업 기회가 확대되고, 경기도 AI 산업 생태계 활성화에 기여할 것으로 기대한다"며 "분야별 기업 의견을 신속하게 반영해 수요 기반 지원 정책을 확대하고, AI 산업 생태계 활성화를 이끌겠다"고 말했다.
한편, 경기도와 경기도경제과학진흥원은 4월 17일까지 경기기업비서(egbiz.or.kr)를 통해 'AI 기술개발 지원사업' 참여기업을 모집한다. 총 20개 사를 선정해 GPU·클라우드 등 하드웨어와 소프트웨어 비용을 기업당 최대 3,000만 원까지 지원할 계획이다.
1141world@newspim.com