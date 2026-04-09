국힘 경기도당 공관위, 광역의원 단수추천 26개·경선 8개 선거구 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 9일 제18차 회의 결과를 발표했다.
- 26개 광역의원 선거구 단수 추천과 8개 경선 후보자를 결정했다.
- 추후 선거구 조정 및 경선 일정은 별도 안내한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 9일 오후 제18차 회의 결과를 발표했다.
공관위는 제18자 회의에서 광역의원 선거구 종합심사 결과 26개 선거구의 광역의원 단수 추천과 8개 선거구의 경선 후보자를 결정했다.
공관위는 향후 대폭적인 선거구 조정 예정지역 및 기타 추가 검토가 필요한 지역은 추후 발표 예정이며 경선을 하게될 지역의 구체적인 일정에 관한 사항도 추후 안내할 예정이라고 밝혔다.
광역의원 후보 단수 추천 선거구와 후보자는 다음과 같다.
▲수원시-9 이오수(73년생) 현 경기도의원
▲성남시-3 모성민(87년생) 전 주식회사 제이제이 이사(청년)
▲부천시-3 박민석(01년생) 현 구로코리아 대표 청년
▲광명시-2 이근우(65년생) 현 경기도당 중앙위원합회 부회장
▲평택시-1 김상곤(61년생) 현 경기도의원 미래과학협력위원회
▲평택시-2 백정일(73년생) 현 문화예술콘텐츠진흥원 전문위원
▲평택시-3 이동화(63년생) 전 경기도의회 의원(8, 9대)
▲평택시-4 윤성근(62년생) 현 경기도의원
▲평택시-5 이학수(71년생) 현 경기도의회의원
▲평택시-6 김근용(69년생) 현 경기도의원
▲구리시-1 백현종(65년생) 현 경기도의원
▲남양주시-6 조희영(91년생) 현 국민의힘 최고위원 청년특보(여성, 청년)
▲남양주시-7 이병길(56년생) 현 경기도의회의원
▲화성시-2 정흥범(65년생) 현 화성특례시 의회 부의장
▲화성시-3 김형남(68년생) 현 국민의힘 중앙위원회 상임고문
▲군포시-2 김옥자(63년생) 현 국민의힘 군포시 당협운영위원(여성)
▲파주시-2 김광선(53년생) 전 경기도의회 의원 6, 7, 8대
▲파주시-4 이한국(71년생) 현 경기도의원
▲파주시-5 한규민(98년생) 전 자유기업원 연구원 청년
▲용인시-2 김영민(68년생) 현 경기도의원
▲용인시-5 정하용(68년생) 현 경기도의원
▲용인시-7 유채현(72년생) 전 경기도교육청지방별정직 6급(여성)
▲용인시-9 신현정(71년생) 현 노인맞춤돌봄전담 사회복지사(여성)
▲용인시-10 윤재영(59년생) 현 경기도의회 의원
▲김포시-3 김시용(54년생) 현 경기도의회 의원
▲김포시-4 박상우(92년생) 전 김포시청 비서실 별정7급(청년)
광역의원 선거구 경선지역과 후보자는 다음과 같다.
▲양주시-1 강혜숙(79년생) 현 양주시의회 시의원(여성) / 이영주(80년생) 현 국민의힘 약자와의 동행위원
▲의왕시-2 김교훈(61년생) 전 은혜고등학교 교장 / 김학기(67년생) 현 의왕시의회 의장 / 서성란(66년생) 현 경기도의회 의원(여성)
▲남양주시-1 유병규(63년생) 전 남양주시 심석중학교 교장 / 이석균(70년생) 현 경기도의회 의원
▲여주시-2 김규창(55년생) 현 경기도의회 부의장 / 안인성(91년생) 현 여주, 양평당협 청년위원장(청년)
▲안성시-2 윤성환(81년생) 현 안성시 골프협회 회장 / 이창선(68년생) 현 안성시 주민참여예산연구회 회장
▲광주시-4 유형진(87년생) 현 경기도의회 의원(청년) / 이주훈(81년생) 현 광주시의원
▲양평군-1 박명숙(54년생) 현 경기도의회 의원(여성) / 윤순옥(68년생) 현 양평군의회 의원(여성)
▲가평군 김경태(74년생) 전 경기도교육청 주민참여예산 / 박영선(65년생) 전 가평군청 건설도시국장 / 임광현(63년생) 현 경기도의회 의원
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