코레일 'DMZ 평화이음 열차' 6년 6개월 만에 운행 재개

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 9일 DMZ 평화이음 열차 운행을 밝혔다.
- 통일부 등 4개 기관과 협력해 6년 6개월 만에 재개했다.
- 24일부터 매월 둘째·넷째 주 금요일에 DMZ 관광지 연계 운행한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)는 경기 파주시 비무장지대(DMZ) 관광과 연계한 정기 관광열차인 'DMZ 평화이음 열차'를 운행한다고 9일 밝혔다.
이번 운행은 통일부, 국방부, 경기도, 파주시 4개 기관과 협력해 재개됐다. 지난 2019년 '평화열차' 운행이 전면 중단된 이후 6년 6개월 만이다.
DMZ 평화이음 열차는 오는 24일을 시작으로 매월 둘째 주, 넷째 주 금요일에 왕복 1회 운행된다. 특히 ▲도라전망대 ▲통일촌 ▲제3땅굴 등 DMZ 지역 관광지를 방문하는 여행 상품과 연계해 운영된다.
열차 안에는 느린 우체통, DMZ 평화 포토월, 흑백 영수증 사진기가 비치돼 기념 편지를 쓰거나 사진을 찍을 수 있다.
상품은 9일부터 코레일 홈페이지와 코레일관광개발 홈페이지에서 예약할 수 있다.
다만 민간인 통제 구역 출입을 위해 반드시 사전 예약해야 하며 신분증을 지참해야 한다.
gyun507@newspim.com