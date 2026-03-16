"여행가기 좋은 날"...코레일, 봄철 기차여행 상품 '특별 할인' 추진

인구감소지역 자유여행 시 100% 할인쿠폰 지급

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)는 문화체육관광부가 주최하고 한국관광공사가 주관하는 '2026 여행가는 달'에 맞춰 기차여행 상품을 특별 할인을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 기차여행 상품 특별 할인은 '여행가는 달'로 지정된 다음달 1일부터 5월 31일까지 인구감소지역 방문 등 자유여행 독려를 위해 마련됐다.

코레일 여행가는 달 홍보 포스터. [자료=코레일] 2026.03.16 gyun507@newspim.com

먼저 코레일은 전국 42개 인구감소지역으로 자유여행하면 열차운임 100% 할인쿠폰을 지급한다.

사용자는 원하는 지역을 선택해 자유여행하고 지정 관광지 QR 코드 또는 디지털관광주민증으로 방문을 인증하면 상품 이용 5일 이내에 해당 상품 열차운임과 동일한 금액의 할인쿠폰을 받을 수 있다.

특히 이번 혜택으로 단종 유배지인 영월이나 봄철 산수유 꽃축제로 유명한 구례 등 최근 인기있는 여행지를 부담 없이 방문할 수 있다.

5개 테마열차인 ▲동해산타열차▲백두대간 협곡열차▲서해금빛열차▲남도해양열차▲정선아리랑열차 노선도 50% 할인이 적용된다. 아울러 철도 자유여행패스인 '내일로'는 지난해보다 할인액을 두배 늘려 권종에 상관없이 2만 원 할인된다.

또 만 29세 이하를 대상으로 하는 'Youth권'은 연속 7일권 6만 원, 선택 3일권 5만 원, 연령 제한이 없는 'Adult권'은 연속 7일권 9만 원, 선택 3일권은 8만 원에 이용할 수 있다.

할인 대상은 4월과 5월 두 달간 운행하는 열차다. 인구감소지역 상품과 테마열차는 이달 16일부터, 내일로는 25일부터 코레일 홈페이지와 모바일 앱 '코레일톡'에서 예매할 수 있다.

예매 상황에 따라 조기 마감될 수 있으며, 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

민성 코레일 고객마케팅단장은 "여행하기 좋은 봄을 맞이해 풍성한 기차여행 할인 혜택을 준비했다"며 "이번 혜택을 활용해 전국에 완연한 봄의 정취를 맘껏 즐기시길 바란다"고 말했다.

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