황기연 전남도지사 권한대행 "통합특별시로 대한민국 성장 이끌 것"

AI 핵심 요약beta
- 황기연 전남도지사 권한대행이 9일 뉴스핌 창간 23주년 포럼에서 축하 인사 전한다.
- 제14회 서울이코노믹포럼이 AI 시대 성장 전략과 지방경제 논의한다.
- 이재명 대통령과 우원식 의장 등 600여 명이 참석해 토론 진행한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = "'글로벌 리더의 지름길'로 나아가는 뉴스핌이 '정보후생'의 사시처럼 국민 삶을 풍요롭게 하듯, 전남도도 새 통합특별시 출범을 앞두고 대한민국 균형발전의 중심축으로 도정을 힘차게 열어가겠습니다."
황기연 전남도지사 권한대행 행정부지사는 9일 서울 여의도 페어몬트앰배서더호텔에서 열린 종합뉴스통신사 뉴스핌 창간 23주년 기념식 및 제14회 서울이코노믹포럼에서 이같이 밝히며 축하의 뜻을 전했다.
이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 정치·경제·산업·학계 전문가들이 참여해 AI 혁명 시대 국가 성장 전략을 심도 있게 논의했다.
민병복 뉴스핌 대표이사 회장은 "AI 시대에 우리 사회가 준비해야 할 과제는 교육, 주거복지, 지방소멸 등 폭넓다"며 "뉴스핌은 연설 중심이 아닌 '토론 포럼'으로 형식을 바꿔 정치권과 전문가들이 합의를 도출하는 새로운 문화를 실험하고 있다"고 밝혔다. 이어 "이번 포럼을 계기로 국민 기대에 부응하는 토론 정치로 발전하길 바란다"고 말했다.
이재명 대통령은 축전을 통해 "뉴스핌 포럼에서 진단한 것처럼 '정치가 정쟁에서 실용으로 대전환'하는 것은 새로운 도약을 위한 필수 조건"이라며 "정직하고 바른 보도로 국민 경제와 삶의 질 향상에 기여하겠다'는 제호처럼 뉴스핌이 대한민국 대전환의 길잡이가 되길 기대한다"고 말했다.
우원식 국회의장은 축사에서 "AI는 사회 전반의 구조와 운영 방식에 변화를 가져온 거대한 흐름"이라며 "같은 기술이라도 사회적 환경과 제도, 문화에 따라 전혀 다른 결과를 낳을 수 있다"고 강조했다.
황기연 권한대행은 축전에서 "뉴스핌은 '올바른 보도로 국민의 삶을 풍요롭게 한다'는 정보후생의 가치 아래 정치·경제·산업 등 다양한 분야에서 깊이 있는 콘텐츠와 고품격 영상보도로 신뢰받는 언론으로 자리해왔다"고 평가했다.
이어 "오는 7월 1일 대한민국 최초의 광역 지방정부 통합특별시인 전남·광주가 출범해 지방이 주도하는 새로운 성장 모델을 실현해 나갈 것"이라며 "대한민국 균형발전의 핵심 축으로 지방소멸 위기를 극복하겠다"고 밝혔다.
황 권한대행은 끝으로 "이번 서울이코노믹포럼이 이재명 정부와 AI 시대 속에서 대한민국의 새로운 성장 비전을 제시하는 지혜로운 나침반이 되기를 기대한다"며 "뉴스핌 창간 23주년과 포럼 개최를 진심으로 축하드린다"고 덧붙였다.
한편 이날 포럼은 각계각층 인사 600여 명이 참석한 가운데 5개 세션으로 나뉘어 정치·경제·AI·산업·사회 분야별 토론이 각각 진행됐다.
정치권에서는 우원식 국회의장을 비롯해 서영교 국회 법제사법위원장, 이준석 개혁신당 대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 김영배·김태년 더불어민주당 국회의원, 최형두·배준영·홍기원 국민의힘 국회의원이 행사장을 찾았다.
재계에서는 윤종덕·차병석 삼성전자 부사장, 김성홍 에코프로 부사장, 임원기 카카오 부사장, 이상규 GS건설 부사장, 정재웅 삼성물산 건설부문 부사장, 도훈 SK그룹 부사장, 강충식 SK이노베이션 부사장, 이승열 SK텔레콤 부사장, 변재윤 컨텍 상무이사, 허준 쿠팡 전무, 이진명 한화에어로스페이스 전무, 이정원 효성 전무 등 주요 기업 인사들이 함께했다.
ej7648@newspim.com