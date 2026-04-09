최승복 광주시교육감 권한대행 "AI인재 양성에 최선 다할 것"

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 9일 서울에서 제14회 서울이코노믹포럼을 열었다.
- 이재명 정부 AI 시대 신성장 동력 빌드업을 주제로 토론했다.
- 여야 정치인 재계 인사 600여 명이 참석해 국가 전략을 논의했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 최승복 광주시교육감 권한대행이 뉴스핌 창간 23주년을 맞아 축하의 뜻을 전했다.
종합뉴스통신사 뉴스핌은 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최했다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 열렸다.
민병복 뉴스핌 회장은 "AI 시대 우리 사회는 교육·주거복지·지방소멸 등 해결해야 할 과제가 많다"며 "정치권이 대화와 토론을 통해 국가적 해법을 함께 찾아야 한다"고 말했다.
그는 "이번 포럼을 연설 중심이 아닌 토론 중심으로 바꾼 것은 여야 의원들이 직접 머리를 맞대 실질적 대안을 도출하기 위한 것"이라고 밝혔다
이재명 대통령은 축전을 보내 "뉴스핌 포럼에서 진단하는 것처럼 '정치가 정쟁에서 실용으로 대전환'하는 것 또한 새로운 도약을 위해 반드시 필요하다"면서 "이를 위해선 언론의 역할이 매우 중요하다"고 역설했다.
그러면서 "'정직하고 바른 보도를 통해 국민 경제와 삶의 질 향상에 기여하겠다'는 제호처럼 뉴스핌이 앞으로도 대한민국의 대전환과 대도약을 위한 길잡이가 돼 주길 기대한다"고 강조했다.
우원식 국회의장은 "AI는 사회 전반의 구조, 운영 방식에 변화를 가져오는 거대한 흐름이 됐고 그 속에서 개개인의 삶 일과 일상에도 깊숙하게 들어와 있다"며 "같은 AI 기술이라도 사회적 환경과 제도, 문화, 규칙에 따라 전혀 다른 결과로 이어질 수 있다"고 말했다.
최 시교육감 권한대행은 "뉴스핌의 23년 여정은 변화의 시대 속에서 신뢰와 통찰을 쌓아온 값진 기록이라고 생각한다"고 축하의 뜻을 밝혔다.
이어 "이번 포럼이 인공지능 시대에 필요한 국가 전략과 인재 양성은 물론, 주거 복지와 저출산 극복, 지역과 산업의 균형 발전까지 함께 모색하는 의미 있는 자리가 될 것"이라고 기대했다.
그는 "우리 또한 아이들이 변화하는 사회에 능동적으로 대응할 수 있도록 창의적 사고와 문제 해결력을 키우는 교육을 통해 미래 인재를 길러내는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
이날 포럼은 각계각층 인사 600여명이 참석한 가운데 5개 세션으로 나눠 토론이 각각 진행됐다. 주요 참석자는 정치권에서 우원식 국회의장을 비롯해 서영교 국회 법제사법위원장, 김태년 더불어민주당 국회의원, 배준영·홍기원 국민의힘 국회의원이 행사장을 찾았다.
재계에서는 윤종덕·차병석 삼성전자 부사장, 김성홍 에코프로 부사장, 임원기 카카오 부사장, 이상규 GS건설 부사장, 정재웅 삼성물산 건설 부사장, 도훈 SK그룹 부사장, 강충식 SK이노베이션 부사장, 이승열 SK텔레콤 부사장, 변재윤 컨텍 상무이사, 허준 쿠팡 전무, 이진명 한화에어로스페이스 전무, 이정원 효성 전무 등이 함께했다.
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