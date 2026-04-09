BNK경남은행, 발달장애인 금융교육 협약…경제적 자립 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 9일 경상남도발달장애인지원센터와 금융교육 지원 협약을 체결했다.
- 소득·소비, 저축·투자, 금융사기 예방 등 세 분야로 구성된 체험형 프로그램을 공동 추진한다.
- 은행은 금융교육 전문가를 센터 소속 5곳에 파견해 발달장애인의 금융 이해도 향상을 지원한다.
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장애인 경제적 자립 지원 체계 구축
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 9일 경상남도발달장애인지원센터와 '금융교육 지원 업무협약'을 체결하고 발달장애인의 금융 이해도 향상과 금융 피해 예방을 위한 체험형 금융교육 프로그램을 공동 추진한다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양측은 발달장애인의 인지 특성에 맞춘 교육을 설계해 금융 개념을 쉽게 체득할 수 있는 체험형 프로그램으로 운영한다. 교육은 소득·소비, 저축·투자, 금융사기 예방 등 세 분야로 구성되며 BNK경남은행은 금융교육 전문가를 센터 소속 5곳에 파견해 교육을 직접 지원한다.
경상남도발달장애인지원센터는 수요조사를 통해 참여 기관을 선정하고 프로그램 운영을 담당한다. BNK경남은행은 일회성 협력에 그치지 않고 지속적인 교육 체계를 구축해 장애인의 경제적 자립과 사회 참여 확대를 뒷받침할 계획이다.
김경옥 BNK경남은행 상무는 "포용금융 실천의 일환으로 지역 장애인을 위한 맞춤형 금융교육 프로그램을 개발하게 됐다"며 "금융취약계층의 자립을 돕는 사회공헌활동을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.
센터 관계자는 "발달장애인은 금융정보 접근 기회가 제한돼 맞춤형 교육이 필요하다"며 "이번 협력이 금융 이해력 향상과 지역사회 내 자립 역량 강화를 이끌 것으로 기대한다"고 전했다.
BNK경남은행은 앞서 지난달 경상남도장애인가족지원센터와도 금융교육 지원 협약을 맺어 금융취약계층 대상 교육을 이어가고 있다.
news2349@newspim.com