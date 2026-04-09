렛츠런파크 부산경남, 다자녀가정 대상 말산업 체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 렛츠런파크 부산경남이 9일 부산시 다자녀가정 20가구 대상 승마 체험 프로그램 운영했다.
- 출산·육아 친화 환경 조성과 가족 여가 활성화를 위해 말산업 인프라 활용했다.
- 26일 100인의 아빠단 대상 추가 프로그램 진행하며 정규 사업화 검토한다.
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정규 사업화 검토와 육아문화 조성
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 부산시 육아친화 브랜드 '당신처럼 애지중지' 사업과 연계해 가족친화적 여가문화 확산에 나섰다.
럿츠런파크 부산경남은 최근 부산시 다자녀가정 20가구를 대상으로 '생애주기 말산업 플랫폼 프로그램'을 운영했다고 9일 밝혔다.
이번 프로그램은 출산·육아 친화 환경 조성과 가족 단위 여가 활성화를 위해 마련됐다. 렛츠런파크 부산경남의 말산업 인프라를 활용해 부모의 양육 부담을 덜고, 아이들은 말(馬)과 함께하는 체험을 통해 교육적 경험을 쌓았다.
참가 가족들은 전문가의 지도 아래 승마·비기승 체험을 비롯해 말과 교감하기, 편자 던지기, 말 심장 소리 듣기 등 다양한 프로그램을 즐겼다. 한 참가자는 "가족 간에 평소 나누지 못한 대화를 자연스럽게 할 수 있어 만족스러웠다"고 했다.
엄영석 본부장은 "다자녀가정이 말과 함께 특별한 추억을 만들었기를 바란다"며 "한국마사회의 인프라를 활용해 지역사회 육아문화 조성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
렛츠런파크 부산경남은 오는 26일 부산시 '100인의 아빠단'을 대상으로 추가 프로그램을 진행할 계획이다. 상반기 시범운영 결과를 반영해 향후 정규 사업화도 검토 중이다.
news2349@newspim.com