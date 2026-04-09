경남도 '경남도민연금' 가입자 추가 모집…소득 기준 완화·예비가입자 도입

1차 연 소득 5455만 원 이하 도민 대상

중·저소득층 참여 증가 노후 안정 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 '경남도민연금' 가입자 추가 모집에 나선다. 이번 모집은 소득 기준을 완화하고 예비가입자 제도를 도입하는 등 제도 개선을 반영한 것이 특징이다.

김기영 경남도 기획조정실장(가운데)이 9일 도청 프레스센터에서 '경남도민연금' 추가 모집과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.09

김기영 경남도 기획조정실장은 9일 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "오는 20일 오전 10시부터 경남도민연금 가입자 2만589명을 추가 모집한다"고 밝혔다. 1차 모집분 2만 명과 지난 1월 모집 잔여분 589명이 포함된 규모다.

추가 모집은 4월 20일부터 도민연금 누리집을 통해 온라인으로 진행된다. 1차 모집은 24일까지 연 소득 5455만 원 이하 도민 1만 명을 대상으로, 2차 모집은 27일부터 30일까지 연 소득 9352만 원 이하 1만589명을 대상으로 이뤄진다.

신청은 지역별로 분산해 창원시와 군 지역은 월·화요일, 기타 시 지역은 수·목요일 접수한다.

이번에는 자격심사 탈락자를 대비해 모집 정원의 10%를 예비가입자로 선발하는 제도도 신설했다. 경남도는 이를 통해 재접수 불편을 줄이고 행정 효율성을 높일 방침이다.

경남도민연금은 지난 1월 첫 모집 당시 3일 만에 1만 명이 모두 신청해 조기 마감됐다. 특히 중·저소득층을 중심으로 참여 수요가 높아지면서 도는 시군 협의를 거쳐 연내 2만 명 추가 모집을 결정했다.

도는 이번 제도 개선을 계기로 '도민연금'의 전국 확산을 추진하고 있다. 울산시는 하반기 유사 제도 도입을 검토 중이며, 서울·경기·전북·전남 등 지자체에서도 관련 문의가 이어지고 있다. 도는 지난달 보건복지부에 국가사업화를 공식 건의하고 제도화 절차를 진행 중이다.

'경남도민연금'은 개인형 퇴직연금(IRP)을 활용한 경남형 지원사업으로, 납입금 8만 원당 2만 원을 지원한다. 연간 최대 24만 원까지 최대 10년간 지원되며 지급 요건을 충족하면 적립금이 일시 지급된다. 가입 대상은 근로 또는 사업소득이 있는 40세 이상 54세 이하 경남도민이다.

이번 사업은 민선 8기 후반기 도정의 핵심 가치인 '복지·동행·희망'을 실현하는 대표 정책으로, 소득 공백기를 앞둔 도민들의 안정적 노후 준비를 돕는다. 김 실장은 "추가 모집을 통해 정책 실효성을 높이고 더 많은 도민이 혜택을 받을 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com