LIV서 뛰는 람, 최근 1년 1510억원 벌어 1위... 매킬로이 2위

AI 핵심 요약beta
- 욘 람이 최근 1년간 1억200만 달러를 벌어 프로 골퍼 수입 1위에 올랐다.
- LIV 골프 이적 대가 3억 달러를 받고 상금 9200만 달러를 챙겼다.
- 2위 매킬로이 8400만 달러, 3위 셰플러 5900만 달러로 뒤를 이었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전 세계에서 가장 많이 버는 골프 선수는 이제 LIV 골프에서 뛰는 욘 람으로 밝혀졌다.
미국 스포츠 비즈니스 매체 '스포티코'에 따르면 람은 최근 1년 사이 1억200만 달러(약 1510억원)를 벌어 프로 골퍼 수입 1위에 올랐다. 일당으로 따지면 4억원씩 벌어들인 셈이다.
람은 2021년 US오픈, 2023년 마스터스를 제패한 뒤 2023년 12월 LIV 골프로 이적했다. 스포티코는 "람이 LIV 골프로 옮기는 대가로 3억달러를 받기로 했고, 이 가운데 50%는 선지급, 나머지는 계약 기간에 균등 분할 지급하는 구조"라고 전했다. 코스 안에서 번 상금이 9200만 달러, 광고·후원 등 코스 밖 수입이 1000만 달러다.
2위는 로리 매킬로이로 8400만 달러를 기록했다. 매킬로이는 상금 등으로 2900만 달러, 코스 밖 수입이 5500만 달러로 람과는 수입 구조가 정반대다. 그동안 '코스 밖 수입'만 놓고 보면 타이거 우즈가 사실상 1위를 독점해왔지만, 이번 조사에서는 우즈의 코스 밖 수입 5400만 달러가 매킬로이에 이은 2위에 그쳤다.
남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러는 5900만 달러로 3위, 브라이슨 디섐보가 4800만 달러로 4위에 올랐다. 지난해 PGA 투어 페덱스컵 챔피언 토미 플리트우드는 4200만 달러로 6위에 자리했다.
LIV 골프 소속 선수는 10위 안에 람, 디섐보에 이어 4100만 달러로 7위에 오른 호아킨 니만까지 3명이 포함됐다. 아시아 선수 가운데는 마쓰야마 히데키가 3100만 달러로 8위에 올라 가장 높은 순위를 차지했다.
psoq1337@newspim.com