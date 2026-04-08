뮤지컬 '베토벤' 박효신·홍광호 출연…세종문화회관서 6월 개막

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 창작 뮤지컬 '베토벤'이 박효신과 홍광호를 비롯한 캐스팅 라인업을 공개했다.

제작사 EMK뮤지컬컴퍼니는 오는 6월 9일 서울 세종문화회관 대극장에서 개막하는 뮤지컬 '베토벤'의 전체 캐스팅을 발표했다.

이번 시즌은 기존 부제인 'Beethoven Secret'을 덜어내고 '베토벤'이라는 작품명으로 새롭게 선보인다. 1810년 비엔나를 배경으로, 청력 상실이라는 극한의 상황에서도 창작을 멈추지 않았던 예술가의 내면과 작곡가로서의 투쟁에 집중한다.

뮤지컬 '베토벤'에 출연하는 홍광호, 박효신. [사진=EMK뮤지컬컴퍼니]

무대는 변화한 서사에 맞춰 새롭게 재구성됐다. 화려한 궁중 무도회와 비엔나 거리, 장미 정원, 증권거래소 등 다채로운 장면 전환이 이어지며 당시 시대를 입체적으로 입체적으로 구현한다.

또한 '월광', '비창', '열정' 소나타와 교향곡 9번 '합창' 등 베토벤의 대표 선율 위에 실베스터 르베이의 신곡을 더해, 클래식의 깊이와 현대적 감각이 어우러진 음악으로 인물의 고독과 열망을 선명하게 드러낼 예정이다.

무엇보다 베토벤을 연기할 재연 캐스팅 라인업에도 관심이 집중됐다. 청력을 잃어가는 고통 속에 영혼의 음악을 찾으려 고군분투하는 천재 작곡가 루드비히 반 베토벤 역에는 배우 박효신과 홍광호가 캐스팅됐다.

박효신은 뮤지컬 '웃는 남자', '모차르트!', '팬텀' 등에서 깊이 있는 해석과 압도적인 가창력으로 독보적인 존재감을 증명해왔다. 특히 2023년 '베토벤; Beethoven Secret' 초연 당시, 고독한 예술가의 내면을 섬세하게 그려내며 작품의 흥행을 견인했다. 그는, 이번 시즌을 앞두고도 제작진 및 작곡가와 긴밀하게 소통하며 음악적 디테일을 더욱 정교하게 다듬었다. 초연 배우로서 작품의 서사를 가장 깊이 이해하고 있는 박효신은, 이번 재연에서 더욱 깊어진 감정과 압도적인 에너지로 베토벤의 서사를 무대 위에 펼쳐내며, 한 인간의 존재와 삶을 가장 선명한 순간으로 완성해낼 예정이다.

홍광호는 이번 시즌 새롭게 합류한다. '일 테노레', '지킬 앤 하이드', '데스노트', '물랑루즈!' 등 수많은 작품에서 압도적인 무대 장악력과 드라마틱한 연기를 선보여온 그는, 캐릭터에 대한 깊이 있는 해석으로 베토벤의 내면을 입체적으로 풀어낼 것으로 기대된다. 또한 초연 당시부터 출연 제안을 받아왔을 뿐만 아니라, 극 중 베토벤의 연주 장면을 실제로 구현하기 위해 반년간 매일 4시간 이상 피아노 연습을 이어온 것으로 알려져 이번 시즌 그가 그려낼 '베토벤'에 대한 기대를 높인다.

뮤지컬 '베토벤'에 출연하는 윤공주, 김지현, 김지우. [사진=EMK뮤지컬컴퍼니]

베토벤의 내면을 이해하고 그의 음악에 영감을 주는 영혼의 친구, 안토니(토니) 브렌타노 역에는 배우 윤공주, 김지현, 김지우가 출연한다.

윤공주는 지난 시즌에 이어 다시 토니 역으로 무대에 오른다. 뮤지컬 '지킬 앤 하이드', 시카고' 등에서 탄탄한 가창력으로 무대를 이끌어온 그는, 베토벤의 내면을 이해하는 토니를 더욱 깊어진 해석으로 풀어내며 극의 중심을 잡을 예정이다.

이어, 연극 '살아있는 자를 수선하기', 뮤지컬 '이프덴', 드라마 '샤이닝' 등 무대와 매체를 오가며 섬세한 감정 연기를 보여온 김지현은 특유의 따뜻함으로 베토벤의 상처를 이해하고 음악적 영감을 주는 토니 역으로 작품에 정서적 깊이를 더해 관객의 공감을 이끌어낼 것으로 기대를 모은다.

뮤지컬 '물랑루즈!', '프리다' 등에서 다채로운 캐릭터를 완벽하게 소화해온 김지우가 토니로 분한다. 그간 다수의 작품에서 탄탄한 보컬과 안정적인 연기력을 선보여온 김지우는 자신만의 해석을 바탕으로 작품의 몰입도를 높이는 동시에 토니를 새롭게 풀어내며 극에 또 다른 결을 더할 예정이다.

카스파 반 베토벤 역에는 신성민과 김도현이 출연해 형에 대한 애정과 갈등이 교차하는 인물을 표현한다. 신성민은 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩', '벙커 트릴로지', '쇼맨_어느 독재자의 네 번째 대역배우' 등에서 섬세한 연기로 주목받아 왔으며, 김도현은 뮤지컬 '위대한 피츠제럴드', '부치하난', '영웅' 등에서 탄탄한 연기를 보여줬다. 두 사람은 형 루드비히와의 관계 속에서 갈등을 겪으면서도 결국 자신의 삶을 선택하는 카스파의 내면을 설득력 있게 그려낼 예정이다.

이밖에도 프란츠 브렌타노 역에 박시원과 최호중, 베티나 브렌타노 역에 성민재와 유연정이 출연하며, 밥티스트 피초크 역 이상준, 킨스키 공작 역 강상범이 합류해 극의 밀도를 더한다.

뮤지컬 '베토벤'은 오는 6월 9일 개막해 8월 11일까지 서울 세종문화회관 대극장에서 공연된다.

jyyang@newspim.com