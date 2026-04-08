전주세계문화주간 10주년…봄·여름·가을 시즌형 행사 운영

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 8일 전주세계문화주간 10주년을 맞아 시즌형 행사로 확대한다.
- 기존 단발성에서 봄·여름·가을 3회로 나눠 테마 프로그램을 운영한다.
- 첫 행사로 17~18일 프랑스편을 열어 정원 체험과 영화 상영을 진행한다.
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정원·영화·체험, 시민 참여형 국제문화 프로그램 진행
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 공공외교 사업인 '전주세계문화주간' 10주년을 맞아 시즌형 문화행사로 확대 운영한다.
전주시는 시민 문화 향유와 글로벌 네트워크 강화를 위해 추진해 온 전주세계문화주간을 기존 단발성 행사에서 벗어나 봄·여름·가을 3회로 나눠 시즌별 테마 프로그램으로 운영한다고 8일 밝혔다.
첫 행사로 오는 17일과 18일 전주정원문화센터와 전주디지털독립영화관에서 한·불 수교 140주년을 기념한 '전주세계문화주간–프랑스편(봄)'이 열린다.
전주세계문화주간은 2016년 프랑스 문화주간을 시작으로 매년 한 국가를 선정해 주한대사관 및 문화원과 협력해 각국 문화를 소개해 온 국제교류 프로그램이다.
올해는 10주년을 맞아 봄(정원), 여름(도서), 가을을 주제로 한 시즌형 프로그램으로 확대해 보다 다채로운 국제문화 체험 기회를 제공할 계획이다.
이번 봄 행사에서는 전주정원문화센터와 중산공원 일대에 프랑스 테마 정원과 실내 포토존이 조성되며 다양한 체험 프로그램이 운영된다.
프랑스 국립조경학교 출신 서정완 작가의 '프랑스 정원의 역사와 철학' 특강을 비롯해 향기 주머니 만들기, 압화 액자 제작 등 체험 행사도 마련된다. 프로그램 참여는 전주정원문화센터 누리집을 통해 사전 신청할 수 있다.
행사 기간 전주디지털독립영화관에서는 영화 '마담 프루스트의 비밀정원'이 17일과 18일 각각 상영되며, 티켓은 10일 오후 5시부터 온·오프라인에서 예매 가능하다.
윤동욱 전주시장 권한대행 부시장은 "전주세계문화주간은 시민이 지역에서 세계를 경험하는 공공외교 플랫폼"이라며 "프랑스편을 통해 전주만의 국제적 문화 깊이를 체감하길 바란다"고 말했다.
한편 전주시는 지난 10년간 프랑스, 미국, 스페인, 독일, 이탈리아 등과의 협력을 통해 전시와 공연, 미식 등 다양한 국제문화 교류를 이어왔다.
lbs0964@newspim.com