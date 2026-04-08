화성시장애인가족지원센터, 장애인가족 장애수용 과정 담은 에세이 출간

AI 핵심 요약beta
- 화성시장애인가족지원센터가 8일 장애인의 날 기념 에세이 '함께라서 가능했던 변화'를 출간했다.
- 에세이는 장애인가족의 수용 과정과 성장을 진솔하게 담아 공감과 인식 개선을 목표로 했다.
- 20일부터 화성시 공공도서관에 비치돼 시민이 자유롭게 대여해 읽을 수 있다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성시장애인가족지원센터는 오는 4월 20일 제46회 장애인의 날을 기념해 장애인가족의 장애수용 과정을 기록한 에세이 '함께라서 가능했던 변화'를 출간했다고 8일 밝혔다.
이번 도서는 가족이 장애를 수용하는 과정에서 함께 성장해 온 다양한 이야기를 담고 있으며, 장애인가족이 겪는 현실과 변화의 과정을 진솔하게 풀어낸 것이 특징이다.
센터는 이를 통해 장애인가족에게 공감과 위로를 전하고, 지역사회 내 장애 인식 개선에 기여하고자 이번 도서를 기획했다.
'함께라서 가능했던 변화'는 오는 4월 20일부터 화성시 공공도서관에 비치될 예정이며, 화성시민 누구나 자유롭게 대여해 읽을 수 있다.
임종필 화성시장애인가족지원센터장은 "책 '함께라서 가능했던 변화'를 통해 장애인가족에게는 긍정적인 희망이 확산되고, 시민들에게는 장애인가족을 바라보는 인식에 변화가 있기를 기대한다"고 말했다.
한편, 화성시장애인가족지원센터는 앞으로도 장애인가족을 위한 다양한 지원사업과 인식개선 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.
ssamdory75@newspim.com