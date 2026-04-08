수원시, 공영주차장 5부제 시행

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 8일 원유 자원안보위기 경계 발령에 따라 공영주차장 5부제를 시행했다.
- 번호 끝자리 1·6은 월요일 등 요일별로 5개 공영주차장 이용을 제한했다.
- 장애인·환경차 등은 제외되며 경계 해제까지 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 정부의 원유 부문 자원안보위기 경보 '경계' 단계로 발령에 따라 수원특례시가 공영주차장 5부제를 시행한다.
8일 수원시에 따르면 대상은 공공기관이 운영하는 공영·부설 주차장을 이용하는 승용차(경차·하이브리드 자동차 포함)다.
차량 번호 끝자리 1·6은 월요일, 2·7은 화요일, 3·8은 수요일, 4·9는 목요일, 5·0은 금요일에 운행할 수 없다.
토·일요일, 공휴일은 5부제를 적용하지 않는다.
▲장애인 사용 자동차(국가유공자 차량, 장애인 동승 포함) ▲임산부·유아(미취학 아동) 동승 차량 ▲환경친화자동차(전기·수소차) ▲긴급·의료·보도·외교·경호·경찰·소방 등 특수목적 차량 ▲생계유지를 위해 필요한 생계형 차량은 5부제 대상에서 제외된다.
공영주차장 56개소 중 전통시장·관광지 인근 주차장, 환승주차장 등 44 공영주차장은 정상 운영하고, 12개 공영주차장에서 5부제를 시행한다.
공영주차장 5부제는 자원안보위기 '경계' 발령이 해제될 때까지 이어진다.
수원시 관계자는 "국가적 자원안보 위기 속에서 에너지를 절약하고, 교통 수요를 관리하기 위해 공영주차장 5부제를 추진한다"며 "시민 여러분께서 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com