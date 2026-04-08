수원시, 춘계 광견병 예방접종 지원

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 8일 26일까지 광견병 예방접종 지원 사업을 운영한다.
- 2개월령 이상 등록 반려견 3750두를 선착순으로 69개 동물병원에서 접종한다.
- 시가 백신 무상 제공하고 소유주는 1만 원만 부담한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 4월 26일까지 '2026년 춘계 광견병 예방접종 지원 사업'을 운영한다고 8일 밝혔다.
지원 대상은 수원시에 등록된 2개월령 이상의 반려견으로, 예방접종을 하지 않았거나 접종 후 1년이 지난 경우 접종할 수 있다.
선착순 3750두에 한해 지정 동물병원 69개소에서 예방접종을 진행한다.
수원시가 백신을 무상으로 제공하며, 반려견 소유주는 접종비 1만 원만 부담하면 된다. 단, 상담·추가 진료비는 별도로 발생할 수 있다.
접종을 희망하는 시민은 지정 동물병원에 방문하면 된다.
방문 전 전화로 백신 잔여량을 확인해야 한다.
동물등록이 되지 않는 반려견은 등록 후 접종할 수 있다.
지정 동물병원은 수원시 홈페이지 '시정소식' 게시판에서 '광견병 예방접종'을 검색해 확인할 수 있다.
수원시 관계자는 "광견병은 인수공통전염병으로 시민 안전을 위협할 수 있는 질병"이라며 "예방접종에 적극적으로 참여해 반려동물과 시민 모두의 건강을 지켜주시길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com