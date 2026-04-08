빅크, 롯데호텔 부산 풀파티 얼리버드 판매

빅크(BIGC) 단독 판매… 19일까지 40% 파격 할인 '얼리버드 특가'
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 =엔터테크 플랫폼 빅크(BIGC)가 '2026 HAVEN ESCAPE' 롯데호텔 부산 풀파티의 얼리버드 티켓 판매를 단독으로 시작했다.
이번 행사는 7월 14~15일과 24~25일 총 4일간 롯데호텔 부산 야외 수영장 '아쿠아 헤이븐'에서 진행된다. 도심 호텔 수영장을 활용한 여름 시즌형 공연·파티 형태로 기획됐다.
주최 측에 따르면 행사 콘셉트는 '오아시스'로, 네온 연출을 활용한 무대 구성과 공연 프로그램이 포함될 예정이다. 출연진은 추후 공개된다.
빅크는 이번 행사의 단독 판매처로 참여하며, 19일까지 한정 수량에 대해 얼리버드 티켓 할인 프로모션을 운영한다.
빅크 관계자는 "행사 운영과 티켓 판매를 함께 진행한다"고 밝혔다.
한편 빅크는 공연·이벤트 티켓팅과 커머스, 데이터 기반 서비스를 제공하는 플랫폼으로, 다양한 공연 및 이벤트 사업에 참여하고 있다.
whitss@newspim.com