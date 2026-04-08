부산교육청, 브니엘 예중·고 정상화 총력…정이사 후보 16명 추천

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 8일 정선학원의 정이사 선임 절차가 사분위 심의 최종 단계에 들어갔다고 밝혔다.
- 15일까지 정이사 후보 16명을 사분위에 제출한다.
- 27일 사분위가 7명 정이사를 선임하며 정상화 이행을 점검한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 학교법인 정선학원의 '임시이사 체제'를 끝내고 '정이사 체제'로 전환을 위한 정이사 선임 절차가 교육부 사학분쟁조정위원회(이하 사분위)의 심의를 거쳐 최종 단계에 돌입했다고 8일 밝혔다.
시교육청은 오는 15일까지 교육부 사분위로 정이사 선임을 위한 후보 16명을 제출할 예정이다. 사분위의 조건부 정상화 결정에 따른 조치다.
사분위는 정선학원의 정상화를 위해 선결부채 상환을 조건으로 조건부 정상화 방안을 의결했다. 지난 3월 심의에서는 부채 상환에 상응하는 현물 공여를 인정함으로써 정상화 논의에 접어들었다.
설립자 측은 결정에 따라 선결부채에 상응하는 부동산을 정선학원으로 이전하기 위한 절차를 진행 중인 것으로 알려졌다.
시교육청은 지난해 발생한 3명의 학생 사망 사고 이후, 학생들의 안전과 학습권을 지키고자 교육청 직원까지 파견하는 등 학교법인 정상화를 위해 법인·인사·교육·법규정비 등 다방면에서 노력을 이어갔다.
오는 27일로 예정된 사분위에서는 시교육청이 이번에 추천하는 정이사 후보 16명에 대한 심의를 거쳐 최종 7명의 정이사를 선임할 예정이다.
시교육청은 정상화 이후에도 학교법인에 대한 지도·감독으로 부채 상환 등의 정상화 이행방안 등을 지속 점검한다할 예정이다.
김석준 교육감은 "학교법인 정선학원의 정상화는 법과 원칙에 따른 시대적 과제"라며 "이번 사분위 결정으로 학교가 과거의 분쟁을 딛고 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 토대가 마련됐다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com