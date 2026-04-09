삼척시, 2027년 국비 3303억 원 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 삼척시 김광철 시장 권한대행이 8일 2027년 국비 확보 보고회를 열었다.
- 각 부서가 신규 공모사업 발굴과 추진계획을 보고하며 협력 체계를 강화했다.
- 목표액 3303억 원으로 석탄전환 에너지 인구대응 사업 등에 총력 기울인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 지난 8일 김광철 시장 권한대행 주재로 '2027년 국비 확보 추진 상황 보고회'를 열고 전 부서 협력 체계를 강화해 국비 확보에 총력을 기울이기로 했다고 9일 밝혔다.
이번 보고회는 2027년도 국비 확보 전략을 마련하고 주요 사업 추진 상황을 점검하기 위해 마련됐으며, 각 부서장은 신규·공모사업 발굴과 추진계획, 향후 대응 방안을 집중 보고했다.
삼척시의 2027년도 국비 확보 목표액은 총 3303억 원이다. 시는 석탄산업 전환지역 경제 활성화, 수소 기반 에너지 산업 육성, 인구감소 및 지방소멸 대응, 재난·안전 및 SOC 개선 등 미래 성장동력 확보를 위한 핵심사업 발굴에 주력할 방침이다. 또한 중앙부처 및 관계기관과의 협력 체계를 강화하고 정부 예산편성 일정에 맞춘 단계별 대응 전략을 추진할 계획이다.
주요 신규 및 공모사업으로는 ▲도계 농어촌관광휴양단지 조성 74억 원 ▲대용량 ESS 복합 시험인증 플랫폼 구축 40억 원 ▲노인 일자리 종합지원센터 건립 17억 원 ▲무형유산 전수교육관 건립 및 개보수 24억 원 ▲근덕면 교가리 침수 해소 사업 18억 원 등이 포함됐다.
계속사업으로는 ▲중입자 암치료센터 기반 의료산업 클러스터 구축 455억 원 ▲강원형 공공임대주택 건립 29억 원 ▲CCUS 진흥센터 구축 84억 원 ▲후진 자연재해 위험개선지구 정비사업 57억 원 ▲시가지 노후 하수관로 정비 26억 원 등을 추진하며 안정적인 국비 확보에 나설 계획이다.
이명기 기획예산실장은 "국비 확보는 삼척의 미래를 좌우하는 핵심 과제"라며 "지속 가능한 발전을 위한 주요 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 모든 역량을 결집하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com