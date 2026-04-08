충북교육청, 산업재해 없는 일터 조성 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

급식종사자 건강검진 전면 확대…맞춤형 현장 안전관리 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 8일 '2026년 산업재해 예방 및 안전보건 관리 시행계획'을 확정하고 본격적인 시행에 들어간다.

올해 계획은 '안전하고 건강한 일터 조성, 지속가능한 공감동행 교육'을 목표로, 산업재해예방지원센터를 중심으로 현장 맞춤형 지원을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

전체 5개 추진과제와 24개 세부 과제로 구성됐다.

이번 계획의 핵심은 근로자 안전과 보건 관리의 실질적 강화를 위한 현장 중심 대책이다.

우선 교육청은 관내 학교와 기관의 근로자를 대상으로 최초·수시·정기 위험성 평가를 지원하고, 소음 노출 위험이 큰 39개 학교·기관에서 작업환경조사를 실시한다.

또 유해인자에 노출될 가능성이 있는 근로자 600여 명을 대상으로 특수건강진단을 시행한다.

근골격계 질환 예방을 위한 조치도 눈에 띈다.

각급 학교를 대상으로 근골격계 부담작업에 대한 조사와 사후관리, 산업보건의의 법정 의무 이행 지도를 지원한다.

특히 물리치료사가 직접 방문해 근력운동과 스트레칭을 지도하는 '건강지킴이 프로그램' 참여 기관을 지난해 100곳에서 올해 200곳으로 두 배 확대하기로 했다.

급식종사자의 건강검진 확대도 추진된다.

지난해에는 이상 소견자에 한해 폐암 검진이 이뤄졌으나, 올해부터는 학교급식종사자 전원이 대상이다.

폭염과 한파 등 기상 악화 시 작업중지 기준을 새로 마련하고, 취약직종별 세부지침도 보완해 현장 안전 대응력을 높인다.

이 밖에도 지방공무원 상담지원과 교육공무직원 심리상담지원 제도를 새롭게 도입, 치료·재활·심리상담 영역의 지원망을 강화했다.

하재숙 노사정책과장은 "유해·위험요인을 지속 발굴하고 개선해 근로자가 안심하고 일할 수 있는 쾌적한 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com