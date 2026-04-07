"대구 경제회생 보따리 풀리나"...민주당, 대구서 현장 최고위회의

AI 핵심 요약beta
- 정청래 대표 등 민주당 지도부가 7일 대구에 총출동했다.
- 김부겸 대구시장 후보 지원을 위해 8일 현장 최고위 개최한다.
- 대구 숙원사업과 이재명 공약 이행을 당 차원에서 지원 요청한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김부겸 전 총리 "지속 가능한 자립도시 대구 만들 것"
정 대표, 대구 새벽시장서...경북 상주 포도밭서 민생 청취
[대구·경북=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = 정청래 대표를 비롯해 더불어민주당 지도부가 대구에 총출동한다.
'6·3 지방선거' 민주당 동진(東進) 전략의 아이콘인 김부겸 대구시장 후보 지원을 위해서다. 대구 경제회생을 위한 선물 보따리가 나올지 관심이 집중된다.
'김부겸 희망캠프'는 민주당이 8일 대구 인터불고엑스코 호텔에서 현장 최고위원회 회의를 개최한다고 7일 밝혔다.
민주당 지도부가 대구에서 현장 최고위원회를 여는 것은 김부겸 후보를 중심으로 대구의 지역 현안을 당 차원에서 직접 챙기겠다는 강한 의지가 담긴 것으로 풀이된다.
김 전 총리는 이날 최고위원회 회의에 참석해 대구 시민들의 생생한 목소리와 변화된 민심을 당 지도부에 전달하고 "청년들이 일자리를 찾아 고향을 떠나지 않도록, 스스로 미래를 책임지는 지속가능한 자립도시를 만들겠다"는 포부를 밝힐 것으로 전해졌다.
또 이재명 대통령의 대선 공약인 ▲대한민국 AI·로봇 수도 ▲미래 모빌리티 산업 전환 ▲동북아 최고 수준의 바이오·메디컬 클러스터 조성 등을 언급하고 "이제 필요한 것은 그 약속을 대구 시민의 삶과 연결하는 일"이라며 "당의 적극적인 지원"을 요청할 예정이다.
김 전 총리는 또 ▲대구경북 통합신공항 건설 ▲대구경북 행정통합 ▲취수원 이전 등 대구의 숙원사업에 대해서도 중앙당 차원의 협력을 요구한다.
한편 정청래 당 대표는 이날 새벽 대구농수산물 도매시장을 방문해 중동 사태 여파 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 서민들을 직접 만나 민생 현장의 목소리를 직접 경청한다.
또 정 대표는 이날 오후 3시쯤 경북 상주시 모동면의 포도 집하장을 찾아 현장 간담회를 열고 포도농장의 애로사항을 직접 챙긴다.
nulcheon@newspim.com