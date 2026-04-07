李대통령, 에어건으로 이주노동자 중상입힌 사업주에 "폭력과 차별, 중대한 범죄" 직격

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 도금업체 사업주 에어건 피격 사건으로 경찰과 노동청에 진상조사를 지시했다.
- 이 대통령이 법무부와 고용노동부에 이주노동자 체류자격 상관없이 병원 치료를 받도록 조치하라고 주문했다.
- 이 대통령이 이주노동자 인권침해 현황 점검과 야만적 폭력 엄중 대처를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 7일 최근 경기도에서 한 도금업체 사업주가 에어건으로 이주노동자의 장기를 손상시킨 사건과 관련해 경찰과 관할 지방노동청에 진상조사를 지시했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 서면브리핑을 내고 이같이 밝혔다.
이 대통령은 또 산업 현장에서 부상을 입은 이주노동자가 체류자격에 상관 없이 국내에 머무르면서 병원 치료를 받을 수 있도록, 법무부와 고용노동부가 적극적인 조치를 취하라고 주문했다.
이 수석은 "이 대통령은 사회적 약자인 이주노동자에 대한 폭력과 차별은 절대 용납할 수 없는 중대한 범죄라고 강조하면서, 이번 사건을 계기로 외국인 이주노동자에 대한 인권침해 현황을 점검하라고 지시했다"고 전했다.
아울러 이 대통령은 "함께 미래를 열어가야 할 소중한 동반자인 이주노동자는 마땅히 존엄을 보장받아야 할 인격체가 돼야 한다"며 "이들에 대한 야만적인 인권침해는 바람직한 미래를 훼손하는 중대한 범죄라는 점에서 엄중한 대처가 필요하다"고 거듭 강조했다.
한편, 한겨레는 지난 2월 20일 경기 화성시에 있는 한 도금업체의 회사 대표가 태국 출신 이주노동자인 A씨에게 에어건을 발사해 장기 손상을 입혔으며, A씨에게 제대로 치료해주지 않은 채 본국으로 돌아가라고 압박했다고 보도했다.
the13ook@newspim.com