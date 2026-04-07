파주시, 국제 규격 인공 암벽장 정식 개장...2달간 무료

AI 핵심 요약beta
- 파주시가 7일 금릉동 파주스타디움에 국제규격 인공암벽장을 개장했다.
- 35억 원 투입해 스피드벽·리드벽 등 조성하며 초보자부터 이용 가능하다.
- 2인 동반 의무에 다음 달까지 무료 운영한다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 파주시는 금릉동 파주스타디움 부지 내 국제규격 인공암벽장을 정식 개장했다고 7일 밝혔다.
해당 시설은 총사업비 35억 원을 투입해 조성된 전문 체육시설로 국제스포츠클라이밍연맹(아이에프에스시·IFSC) 인증 규격에 맞췄다.
스피드벽은 높이 15m, 폭 6m 등이고 리드벽은 높이 18m, 폭 30m 등이며 실내 리드벽은 높이 15m, 폭 26m 등으로 다양한 스포츠클라이밍 종목을 체험할 수 있다.
암벽장은 다양한 형태의 '홀드'와 '볼륨'이 설치돼 등반의 재미를 높였으며 난이도별 코스를 구성해 초보자부터 숙련자까지 폭넓게 이용할 수 있도록 했다.
특히 실내 암벽장을 함께 조성해 기상 여건과 관계없이 연중 안정적인 이용이 가능하다.
운영 시간은 평일 오후 1시 30분부터 저녁 9시 30분까지, 주말은 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지이며, 매주 월요일은 정기 휴무다.
안전 확보를 위해 2인 이상 동반 이용해야 한다. 개장 초기 이용 활성화를 위해 다음 달까지 2개월간 무료다.
이창우 체육과장은 "파주 국제 스포츠클라이밍 경기장을 통해 시민들이 보다 전문적이고 안전한 환경에서 클라이밍을 즐길 수 있게 됐다"며 "각종 대회 유치와 다양한 프로그램 운영으로 이용 활성화를 도모하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com