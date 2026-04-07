부산교육청, 어린이 교통안전 협약…교통사고 예방 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 6일 한국주택금융공사 등과 어린이 교통안전 업무협약을 체결했다.
- 협약으로 초등학교 교통안전용품 지원과 통학로 개선 사업을 추진한다.
- 김석준 교육감은 안전한 등하굣길 조성을 위해 기관 간 협력을 강화한다고 밝혔다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 지난 6일 오후 시교육청 회의실에서 어린이 교통사고 예방과 안전한 통학환경 조성을 위해 한국주택금융공사, 한국도로교통공단 tbn부산교통방송과 '어린이 교통안전 강화를 위한 업무 협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약을 통해 세 기관은 어린이 교통안전 물품 지원 및 통학환경 개선 사업을 수행함에 있어 상호 협력하고, 어린이 교통사고 예방과 지역사회 안전문화 확산을 위해 마련됐다.
주요 내용은 ▲초등학교 대상 교통안전용품 지원 ▲통학로 안전환경 조성 ▲유·초등학교 대상 교통안전 홍보 방송 및 캠페인 등으로 각 기관은 사업 추진 과정에 유기적인 협력관계를 유지할 계획이다.
김석준 교육감은 "학생과 학부모가 안심할 수 있는 안전한 등하굣길 조성을 위해 지속적으로 노력하고 있다"며 "한국주택금융공사, 한국도로교통공단 tbn교통방송과 긴밀히 협력해 어린이 교통안전 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com