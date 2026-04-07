배송하다 화재 막은 쿠팡 퀵플렉서…'일상 속 영웅' 첫 주인공 됐다

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 7일 제주 퀵플렉서 우성식씨의 화재 초기 진화 사연을 '의인 시리즈' 첫 영상으로 공개했다.
- 우씨는 1월 12일 새벽 아파트 지하 화재를 발견하고 초기 진화 후 119에 신고했다.
- 제주시와 쿠팡이 표창과 상품권을 수여하며 40여 가구 피해를 막은 공로를 인정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 위급 상황에서 이웃의 안전을 지켜낸 배송 인력을 조명하는 '의인 시리즈'를 시작했다. 첫 사례로 제주에서 새벽 배송 중 화재를 초기 진화한 퀵플렉서의 사연을 공개했다.
쿠팡은 7일 '의인 시리즈'를 통해 제주 천상로지스틱스 소속 퀵플렉서 우성식씨의 활약상을 담은 영상을 공개했다고 밝혔다.
우씨는 지난 1월 12일 오전 4시42분 제주 연동의 한 아파트에서 배송 업무를 수행하던 도중, 지하 1층에서 발생한 작은 연기를 발견했다. 배송 동선이 아님에도 이를 지나치지 않고 초기 진화를 시도한 뒤 119에 신속히 신고했다.
이 같은 대응으로 해당 아파트 40여 가구 주민들은 인명 및 재산 피해 없이 상황을 넘길 수 있었다.
두 아이의 아버지인 우씨는 낮 시간 가족과 함께하기 위해 야간 배송을 선택했다고 밝혔다.
그는 "주 3회 새벽배송을 하고 있는데, 야간에는 교통 체증이 없어 업무가 수월하고 수익도 괜찮아 주변에 추천하고 있다"고 말했다.
영상에는 아파트 주민 대표 등 5명이 감사 편지와 함께 선물을 전달하는 장면도 담겼다. 주민들은 "타인의 안전을 위해 위험을 무릅쓴 헌신 덕분에 큰 피해를 막을 수 있었다"고 감사의 뜻을 전했다.
제주시는 우씨의 공로를 인정해 지난 2월 2일 오영훈 제주특별자치도지사가 표창패를 수여했다.
쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 역시 1월 27일 제주1캠프에서 감사패와 100만원 상당의 상품권을 전달했다.
우씨는 "아이들에게 자랑스러운 아빠가 되기 위해 더욱 노력하겠다"며 "앞으로도 제주 밤을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
쿠팡 관계자는 "위급한 상황에서 세상의 빛이 되어준 따뜻한 의인들이 많다"며 "앞으로도 이들의 이야기를 지속적으로 소개할 예정"이라고 말했다.
nrd@newspim.com