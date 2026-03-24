쿠팡로지스틱스서비스, '이삭의집' 노후 가전·가구 교체 지원

홍용준 대표 등 CLS 희망봉사단, 아동복지시설 방문 봉사

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 지난 18일 경기 의정부 아동복지시설 '이삭의집'을 찾아 기부와 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

'이삭의집'은 인근 지역의 보육시설이 없어 입소가 어려운 원아들도 함께하면서 다른 시설보다 많은 50여명이 생활하고 있다.

홍용준 쿠팡로지스틱스서비스 대표이사(오른쪽)가 지난 18일 김성우 '이삭의집' 원장과 기념촬영을 하고 있다. [사진=쿠팡]

CLS는 '로켓설치'를 통해 전문가들이 직접 냉장고 4대, 교육용 컴퓨터 세트 10대, 4개의 서랍장 등 가전과 가구를 설치하며 노후 가전과 가구를 교체했다.

홍용준 CLS 대표와 직원 등 CLS 희망봉사단 20여명은 비가 오는 궂은 날씨에도 '이삭의집'을 방문해 학생들의 체육활동 안전을 위한 실외 운동장 웅덩이 메우기 등 운동장 평탄화 작업과 시설 청소 활동을 함께 진행했다.

양로원, 보육원, 미혼모 시설 등에서 사회공헌을 진행해 온 CLS가 올해 첫 사회 공헌 장소로 아동복지시설을 선택한 것은 2024년부터 사회공헌 활동을 해온 '우리집' 관계자의 감사편지 영향이 컸다.

'우리집' 관계자는 "공동 생활을 하는 우리 아이들에게 '나만의 책상'이 생긴다는 것은 단순히 가구 하나가 생기는 것 이상의 의미"라며 "아이들의 생활과 배움이 이루어지는 공간이 됐다"는 감사의 마음을 전했다.

앞서 CLS는 2024년과 지난해 아동보육시설 '우리집'에 개인 학습용 책상과 의자, 식당 테이블과 의자, 쇼파 등을 기부하고 도배 봉사를 진행한 바 있다.

CLS관계자는 "앞으로도 CLS는 아동복지시설뿐만 아니라 양로원 등 도움이 필요한 이웃들을 위해 다양한 사회공헌활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com