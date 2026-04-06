광주시의회, 임시회 폐회…18개 안건 처리

신수정 의장 "통합 앞두고 민심 살피겠다"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시의회는 8일 간의 제342회 임시회를 마무리했다고 6일 밝혔다.

이번 임시회에서는 2025 회계연도 결산검사위원 선임, 인공지능 실증도시 특별위원회 활동 결과보고, 조례안 13건, 동의안 2건, 의견청취안 1건 등 18건의 안건을 처리했다.

회의를 주재하는 신수정 광주시의회 의장. [사진=박진형 기자]

광주시와 광주시교육청이 제출한 결산서와 재정집행에 대해 재무관련 회계감사를 실시하고 검사의견서 작성을 위해 결산검사위원 10명을 선임했다.

신수정 의장은 "행정 통합이 석 달여 앞으로 다가온 만큼 통합의 과정에서 소외되는 시민이 없도록 현장의 목소리를 더욱 세심히 살피겠다"고 밝혔다.

또한 "시민들이 변화를 불안이 아닌 희망으로 체감할 수 있도록 제9대 의회 임기 동안 지속적으로 시민의 목소리를 경청하며 진심의회의 길을 걷겠다"고 강조했다.

아울러 "고유가·고물가라는 민생의 위기 속에서 광주광역시의회는 시민들의 어려움을 결코 외면하지 않겠다"며 "위기 극복 방안 마련과 함께 민생현장을 직접 찾아가 의견을 듣고 실질적인 대안을 제시하는 책임있는 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.

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