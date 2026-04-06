한국미라클피플사, 하반기 코스닥 이전 상장 추진…화장품 중심 사업 재편

지난해 매출 304억·영업이익 14억…캡슐세제 상반기 수주 조기 마감

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코넥스 상장사 한국미라클피플사가 올 하반기 코스닥 이전 상장을 추진한다.

6일 한국미라클피플사는 IBK투자증권을 지정자문인으로 선임하고 코스닥 이전 상장을 본격 추진한다고 밝혔다. 이 회사는 지난 2019년 코넥스 시장에 상장한 친환경 세정제·화장품 제조업체다.

회사는 올해 사업자등록증상 주 업종을 '화장품'으로 변경 완료하며 사업 구조를 화장품 중심으로 재편했다. 마스크팩 누적 생산량 3억 장의 제조 역량을 바탕으로 ▲라라베르 ▲피토레시피 ▲미라블룸 등 세대별 타깃 브랜드로 포트폴리오를 구성했다. 최대주주인 지피클럽의 지원도 화장품 사업 확대를 뒷받침하는 요소다.

한국미라클피플사 로고. [사진=한국미라클피플사]

기존 캐시카우인 친환경 세정제 부문에서는 상반기 캡슐세제 OEM·ODM 수주 물량이 조기 마감됐다. 베스트셀러인 곰팡이 세정제는 올해 안에 미국 환경보호청(EPA) 승인을 받아 아마존 등 미국 대형 플랫폼에서 공식 판매를 시작할 예정이다.

생산 측면에서는 AI 로봇 기술이 적용된 스마트 팩토리 공정과 데이터 기반 경영으로 수익성을 개선한다는 계획이다.

지난해 매출은 304억원, 영업이익은 14억원을 기록했다.

이호경 대표이사는 "독보적인 친환경 기술력을 바탕으로 생활용품에서 코스메틱 시장까지 아우르게 됐으며 제조 기반 브랜드 기업으로 도약을 준비하고 있다"고 밝혔다.

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