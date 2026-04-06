광진구, 5억 원 투입해 '대학협력 지원사업' 추진

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 광진구는 총 5억원의 예산을 투입해 '대학협력 지원사업'을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 대학이 보유한 전문 인력과 시설·콘텐츠를 공유해 구민에게 각종 서비스를 제공하고 대학과 지역이 함께 성장하는 상생 공동체를 구축한다는 구상이다.

세종·세종사이버대-광진구 업무협약식 [사진=서울 광진구]

지난해 7월 광진구가 서울시 자치구 가운데 최초로 '대학협력 및 지원에 관한 조례'를 제정한 뒤 처음 사업을 시행하게 됐다. 앞서 지난달 19일에는 각 대학 실무자들과 사전 간담회를 열고 사업 추진 방향을 논의했다.

주요 지원 분야는 ▲대학의 전공 역량과 기반을 활용한 교육 및 문화·예술 프로그램 등 지역주민 수혜 사업 ▲대학 내 지역주민 개방시설 노후 설비 교체 및 주변 환경개선 사업이다.

사업 공모 신청 기간은 오는 21일까지다. ▲건국대 ▲세종대 ▲장로회신학대 ▲세종사이버대 등 지역 내 4개 대학을 대상으로 하며, 각 대학은 보조금 신청서와 사업계획서를 제출해야 한다.

광진구는 대학 자원의 지역사회 환원을 이번 사업의 중심 가치로 삼을 방침이다. 운동장, 주차장, 도서관 등 학교 시설을 주민에게 적극적으로 개방하는 등 주민 연계 활동이 활발한 대학을 우선 선정해 대학 전문성을 살린 맞춤형 교육 및 복지 콘텐츠를 적극적으로 발굴할 계획이다.

김경호 광진구청장은 "대학은 지역의 핵심적인 지식 창고이자 소중한 자산"이라며 "이번 협력사업으로 대학의 문턱을 낮추고 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 복지 혜택과 쾌적한 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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