동해시, 성인문해교육 공모 선정…국비 4200만 원 확보

AI·디지털 활용까지 확대한 '확장형 문해교육' 모델 추진

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관하는 '2026년 성인문해교육 지원사업' 공모에 선정돼 국비 4200만 원을 확보했다고 6일 밝혔다.

이번 선정은 고령화와 디지털 전환 가속화에 대응해 기존 읽기·쓰기 중심의 기초 문해교육을 넘어 AI·디지털 활용 역량까지 포함하는 확장형 문해교육 체계 구축 필요성이 반영된 결과다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해시 평생학습관. 2021.11.01 onemoregive@newspim.com

동해시가 확보한 국비 규모는 전국 지자체 평균 지원 수준을 상회하는 수준으로, 단순 프로그램 운영을 넘어 기초 문해부터 디지털 문해까지 단계적으로 연계하는 통합형 교육모델을 추진할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

시는 이번 사업을 통해 시비 6200만 원을 추가 투입해 총 1억 400만 원을 들여 ▲기초 문해교육 ▲학력 취득 지원 ▲생활·디지털 문해교육 등 13개 맞춤형 프로그램을 운영할 계획이다.

특히 스마트폰 활용, 키오스크 이용, 온라인 정보 접근 등 일상생활과 직결된 디지털 역량 교육을 강화해 고령층과 저학력 성인의 사회 참여 기반을 넓힌다는 방침이다.

동해시는 평생학습관 한글교실과 연계해 교육의 연속성과 접근성을 높이고, 학습자 수요를 반영한 맞춤형 운영으로 교육 효과를 극대화할 계획이다.

김은서 평생학습과장은 "이번 사업은 단순한 한글 교육을 넘어 시민 삶의 질을 높이는 디지털 역량 강화 사업으로 확장됐다는 점에 의미가 있다"며 "앞으로도 비문해 및 저학력 성인을 위한 학습 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 오는 10일부터 생활·디지털 문해교실 지도강사를 공개 모집할 예정이다.

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