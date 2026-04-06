[내일날씨] 출근길 '꽃샘추위'…아침 최저 -1도

오전 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 7일은 아침 최저기온이 -1도까지 떨어지는 '꽃샘추위'가 예상된다.

6일 기상청에 따르면 오는 7일 전국이 대체로 맑은 가운데 일교차는 10도 안팎으로 클 전망이다.

[인천=뉴스핌] 김학선 기자 = 화요일인 7일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온이 0도 안팎으로 떨어지며 다소 쌀쌀하겠다. 사진은 쌀쌀한 봄 날씨 속 두꺼운 옷차림으로 출근하고 있는 시민들의 모습. 2025.03.31 yooksa@newspim.com

아침 최저기온은 -1~7도로 예상된다. ▲서울 3도 ▲인천 4도 ▲수원 3도 ▲춘천 0도 ▲강릉 5도 ▲청주 3도 ▲대전 3도 ▲전주 3도 ▲광주 4도 ▲대구 3도 ▲부산 7도 ▲울산 5도 ▲제주 8도다.

낮 최고기온은 11~15도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 12도 ▲수원 12도 ▲춘천 14도 ▲강릉 15도 ▲청주 13도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 14도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 13도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역에서 오전에 '나쁨' 수준을 보이다가 오후 들어 '보통' 수준으로 회복되겠다.

jason14@newspim.com