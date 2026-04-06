하림·싱그린FS, 식목행사...저탄소 녹색환경 조성 확대

임직원 참여 기반 4600여 주 식재·사업장 환경개선 활동 전개

태양광 확대·자원순환 강화 등 친환경 경영...지속가능 성장 추진

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 하림과 자회사 싱그린FS가 식목일을 맞아 대규모 나무 심기 활동을 펼치며 ESG경영 실천에 나섰다.

하림은 본사와 주요 사업장에서 임직원 74명이 참여한 가운데 식목행사를 진행하고, 사업장 환경 개선과 녹색환경 조성 활동을 추진했다고 6일 밝혔다.

하림 임직원들이 식목행사를 마치고 기념촬영했다.[사진=하림]2026.04.06 gojongwin@newspim.com

이번 행사에서 임직원들은 본사 화단과 가공공장, 가공2공장, 무장부화장 등지에서 편백나무와 에메랄드 그린, 철쭉, 맥문동, 꽃잔디 등 총 4590주를 식재하며 쾌적한 근무환경 조성과 환경 보전에 힘을 보탰다.

이어 자회사 싱그린FS도 지난 1일 임직원 40명이 참여해 공장 인근 산복천변에 홍가시나무와 철쭉 등 54주를 심으며 지역 녹지환경 개선에 동참했다.

하림은 식목행사를 포함한 다양한 친환경 활동을 통해 사회적 책임을 강화하고 ESG경영을 지속적으로 확대하고 있다.

특히 태양광 발전설비 확대 운영과 온실가스 감축 설비 도입, 제품 포장재 축소, 폐기물 재활용 등 저탄소 녹색성장 기반 구축을 위한 정책을 병행 추진하고 있다.

정호석 대표이사는 "미래 세대를 위한 친환경 자산 조성이 중요하다"며 "기후변화 대응과 지역사회 상생을 위한 ESG경영을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

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