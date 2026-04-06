NHN·카카오헬스케어, 복지부 'AI 스마트홈 돌봄' 사업 컨소시엄 구성

NHN AI 인프라·카카오헬스케어 만성질환 관리 역량 결집

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔에이치엔(NHN)은 자사의 시니어케어 전문 법인 NHN와플랫, 카카오헬스케어와 함께 보건복지부의 'AI 스마트홈 돌봄' 사업 참여를 위한 컨소시엄을 구성하고 서비스 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 보건복지부가 지난 3월 26일 공모를 발표한 AX-Sprint(스프린트) 사업 중 'AI 스마트홈 돌봄' 과제 참여를 목표로 추진됐다.

엔에이치엔(NHN)은 자사의 시니어케어 전문 법인 NHN와플랫, 카카오헬스케어와 함께 보건복지부의 'AI 스마트홈 돌봄' 사업 참여를 위한 컨소시엄을 구성하고 서비스 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다. [사진= NHN]

AX-스프린트 사업은 AI 기술을 활용한 응용제품의 신속한 상용화를 지원하는 정부 사업으로 특히 'AI 스마트홈 돌봄' 과제는 돌봄 대상자가 실제 생활하는 가정 환경에 다양한 스마트 기기와 AI기술을 결합해 24시간 생활밀착형으로 자립생활을 지원하는 스마트홈 돌봄 플랫폼을 구축하는 것이다.

대한민국은 초고령사회에 진입하며 고령자 및 취약계층의 돌봄 수요와 만성질환 관리 수요가 빠르게 증가하고 있다.

하지만 현재는 안전·안부·생활 데이터와 혈당·혈압 등 건강 데이터의 관리 주체가 분리돼 있어 통합적인 지표 활용과 돌봄 서비스 제공이 어려운 상황이다.

이에 보건복지부는 기기·데이터·AI가 결합해 생활·건강 데이터를 일상적으로 수집하고 AI가 이를 통합 분석해 주요 돌봄·건강·복지 사업과 연계하는 'AI 스마트홈' 모델을 추진하고 있다.

3사는 이번 협약을 통해 요양시설이 아닌 '살던 곳에서 건강한 노후(Aging In Place)'를 실현하는 AI 스마트홈 돌봄 시스템을 구축할 계획이다.

먼저 스마트폰 기반으로 안전·안부·생활 데이터를 수집하고 연속혈당측정기(CGM), 매시간 혈압측정기(BP) 등 디지털 헬스 기기를 활용해 실시간 건강 지표를 확보한다.

이렇게 수집된 데이터는 AI 인프라에 저장 및 통합 분석돼 최적의 돌봄 서비스로 이어지며 돌봄 대상자를 단일 플랫폼에서 보살필 수 있는 '통합 돌봄 모델'로 구현될 예정이다.

이를 위해 각 사는 AI 인프라, 돌봄 서비스, 건강관리 서비스 역량을 발휘해 역할을 분담한다.

NHN은 대규모 데이터를 안정적으로 처리하고 분석할 수 있는 AI 인프라 환경을 지원한다.

NHN은 국가 AI 데이터센터 운영 경험을 바탕으로 2025년 국가 GPU 확보 사업에 최다 구축 사업자로 선정되는 등 AI 컴퓨팅 경쟁력을 강화해 왔다.

NHN와플랫은 '와플랫 AI 생활지원사' 플랫폼을 기반으로 실제 서비스 구축과 운영을 담당하며 이용자 접점 역할을 수행한다.

'와플랫 AI 생활지원사'는 스마트폰 기반으로 어르신의 안전·안부·건강·생활·정서를 통합해서 관리할 수 있는 AI 돌봄 플랫폼이다.

AI 휴먼 기술을 통해 실제 돌봄 현장의 50대 여성 생활지원사와 대화하는 사용자 경험(UX)을 구현했으며 어르신 앱 사용률 98%를 기록하며 효용성을 검증했다.

2024년 7월 서비스 출시 후 전국 38개 지자체·기관과 협약을 체결했으며 올해 50여 개 지자체로 확대할 예정이다.

카카오헬스케어는 AI기반 모바일 만성질환 관리 솔루션 파스타(PASTA)를 통해 전문적인 건강관리 서비스를 지원한다.

카카오헬스케어는 의사, 간호사 등 전문 의료진의 임상 역량과 AI 기술을 접목해 데이터 기반의 만성질환 관리 구조를 고도화해 왔다.

지자체 보건소의 '스마트 혈당관리 사업', 과학기술정보통신부 주관 '초거대 AI 기반 보건의료 서비스 개발사업' 참여 등 공공 보건 영역에서도 실증 경험을 보유했다.

황희 카카오헬스케어 대표이사는 "이번 협약을 통해 자사의 파스타 서비스와 NHN의 플랫폼 운영 경험과 AI 기술을 결합해 초고령화 시대의 건강관리 모델을 만들겠다"고 포부를 전했다.

황선영 NHN 법무정책그룹 이사 겸 NHN와플랫 대표는 "이번 협약은 AI 인프라와 돌봄 서비스, 건강관리 서비스를 하나의 플랫폼에서 유기적으로 연계해 'AI 스마트홈 통합 돌봄 모델'을 구현하기 위한 출발점"이라며 "복지부의 정책 방향성에 부합하는 지자체·공공 표준 운영 모델을 성공적으로 구축하기 위해 전문 역량을 가진 기업과 컨소시엄 구성을 확대하고 향후 공공 실증 사업을 단계적으로 추진할 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com