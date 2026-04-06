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NHN·카카오헬스케어, 복지부 'AI 스마트홈 돌봄' 사업 컨소시엄 구성

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NHN AI 인프라·카카오헬스케어 만성질환 관리 역량 결집

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔에이치엔(NHN)은 자사의 시니어케어 전문 법인 NHN와플랫, 카카오헬스케어와 함께 보건복지부의 'AI 스마트홈 돌봄' 사업 참여를 위한 컨소시엄을 구성하고 서비스 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 보건복지부가 지난 3월 26일 공모를 발표한 AX-Sprint(스프린트) 사업 중 'AI 스마트홈 돌봄' 과제 참여를 목표로 추진됐다.

엔에이치엔(NHN)은 자사의 시니어케어 전문 법인 NHN와플랫, 카카오헬스케어와 함께 보건복지부의 'AI 스마트홈 돌봄' 사업 참여를 위한 컨소시엄을 구성하고 서비스 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다. [사진= NHN]

AX-스프린트 사업은 AI 기술을 활용한 응용제품의 신속한 상용화를 지원하는 정부 사업으로 특히 'AI 스마트홈 돌봄' 과제는 돌봄 대상자가 실제 생활하는 가정 환경에 다양한 스마트 기기와 AI기술을 결합해 24시간 생활밀착형으로 자립생활을 지원하는 스마트홈 돌봄 플랫폼을 구축하는 것이다.

대한민국은 초고령사회에 진입하며 고령자 및 취약계층의 돌봄 수요와 만성질환 관리 수요가 빠르게 증가하고 있다.

하지만 현재는 안전·안부·생활 데이터와 혈당·혈압 등 건강 데이터의 관리 주체가 분리돼 있어 통합적인 지표 활용과 돌봄 서비스 제공이 어려운 상황이다.

이에 보건복지부는 기기·데이터·AI가 결합해 생활·건강 데이터를 일상적으로 수집하고 AI가 이를 통합 분석해 주요 돌봄·건강·복지 사업과 연계하는 'AI 스마트홈' 모델을 추진하고 있다.

3사는 이번 협약을 통해 요양시설이 아닌 '살던 곳에서 건강한 노후(Aging In Place)'를 실현하는 AI 스마트홈 돌봄 시스템을 구축할 계획이다.

먼저 스마트폰 기반으로 안전·안부·생활 데이터를 수집하고 연속혈당측정기(CGM), 매시간 혈압측정기(BP) 등 디지털 헬스 기기를 활용해 실시간 건강 지표를 확보한다.

이렇게 수집된 데이터는 AI 인프라에 저장 및 통합 분석돼 최적의 돌봄 서비스로 이어지며 돌봄 대상자를 단일 플랫폼에서 보살필 수 있는 '통합 돌봄 모델'로 구현될 예정이다.

이를 위해 각 사는 AI 인프라, 돌봄 서비스, 건강관리 서비스 역량을 발휘해 역할을 분담한다.

NHN은 대규모 데이터를 안정적으로 처리하고 분석할 수 있는 AI 인프라 환경을 지원한다.

NHN은 국가 AI 데이터센터 운영 경험을 바탕으로 2025년 국가 GPU 확보 사업에 최다 구축 사업자로 선정되는 등 AI 컴퓨팅 경쟁력을 강화해 왔다.

NHN와플랫은 '와플랫 AI 생활지원사' 플랫폼을 기반으로 실제 서비스 구축과 운영을 담당하며 이용자 접점 역할을 수행한다.

'와플랫 AI 생활지원사'는 스마트폰 기반으로 어르신의 안전·안부·건강·생활·정서를 통합해서 관리할 수 있는 AI 돌봄 플랫폼이다.

AI 휴먼 기술을 통해 실제 돌봄 현장의 50대 여성 생활지원사와 대화하는 사용자 경험(UX)을 구현했으며 어르신 앱 사용률 98%를 기록하며 효용성을 검증했다.

2024년 7월 서비스 출시 후 전국 38개 지자체·기관과 협약을 체결했으며 올해 50여 개 지자체로 확대할 예정이다.

카카오헬스케어는 AI기반 모바일 만성질환 관리 솔루션 파스타(PASTA)를 통해 전문적인 건강관리 서비스를 지원한다.

카카오헬스케어는 의사, 간호사 등 전문 의료진의 임상 역량과 AI 기술을 접목해 데이터 기반의 만성질환 관리 구조를 고도화해 왔다.

지자체 보건소의 '스마트 혈당관리 사업', 과학기술정보통신부 주관 '초거대 AI 기반 보건의료 서비스 개발사업' 참여 등 공공 보건 영역에서도 실증 경험을 보유했다.

황희 카카오헬스케어 대표이사는 "이번 협약을 통해 자사의 파스타 서비스와 NHN의 플랫폼 운영 경험과 AI 기술을 결합해 초고령화 시대의 건강관리 모델을 만들겠다"고 포부를 전했다.

황선영 NHN 법무정책그룹 이사 겸 NHN와플랫 대표는 "이번 협약은 AI 인프라와 돌봄 서비스, 건강관리 서비스를 하나의 플랫폼에서 유기적으로 연계해 'AI 스마트홈 통합 돌봄 모델'을 구현하기 위한 출발점"이라며 "복지부의 정책 방향성에 부합하는 지자체·공공 표준 운영 모델을 성공적으로 구축하기 위해 전문 역량을 가진 기업과 컨소시엄 구성을 확대하고 향후 공공 실증 사업을 단계적으로 추진할 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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