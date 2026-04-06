전주시, 중동 분쟁 피해 중소기업 긴급 특별융자 지원

이차보전 확대 적용·우선선정 기준 마련...실질적 기업 부담 완화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 중동 분쟁 여파로 경영난을 겪는 지역 중소기업 지원을 위한 긴급 자금 대책을 마련했다.
시는 4월 중 총 30억 원 규모의 '중동 분쟁 대응 피해기업 특별융자 지원사업'을 추진해 수출 감소와 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪는 기업의 경영 안정을 도모한다고 6일 밝혔다.
이번 사업은 대외 환경 변화로 자금난을 겪는 중소기업의 부담을 완화하고 안정적인 기업 운영을 지원하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 전주시에 본사를 둔 중소기업 가운데 중동 분쟁으로 수출입 피해나 경영 애로를 겪는 업체로, 최근 2년간 수출 또는 원자재 수입 실적이 있는 기업이 우선 선정된다.
업체당 융자 한도는 최대 3억 원이며, 연간 매출액의 50% 범위 내에서 지원된다. 5000만 원 이하 신청 기업은 신청 금액 전액을 지원받을 수 있다.
대출은 전북은행, KB국민은행, 신한은행, IBK기업은행, 하나은행, 산업은행, 우리은행, 농협은행, 수협은행 등 9개 금융기관에서 취급되며, 최대 3.5%의 이차보전이 적용된다.
일반기업은 3.0%, 여성·장애인기업과 벤처기업, 우수향토기업, 이노비즈기업 등은 3.5%까지 지원된다. 융자 기간은 기본 2년이며, 1회 연장을 통해 최대 3년까지 이용할 수 있다.
신청은 오는 13일부터 17일까지 전주시 기업지원사무소 방문 또는 전자우편을 통해 접수 가능하며, 자세한 사항은 시 누리집과 문의 전화를 통해 확인할 수 있다.
윤동욱 전주시장 권한대행 부시장은 "이번 지원이 수출 차질과 비용 상승으로 어려움을 겪는 기업에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 급변하는 대외 환경에 대응해 지역 기업 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com