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AI 시대 고용정책 방향은…서울서 APEC 미래일자리 포럼 개막

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韓, 6일부터 이틀간 APEC 미래 일자리 포럼 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 인구구조 변화 및 인공지능(AI) 기술 확대로 일자리 구조가 빠르게 바뀌는 가운데, 한국이 아시아·태평양 국가들과 함께 대응 해법을 찾는다.

고용노동부는 6일부터 이틀간 서울 콘래드 호텔에서 '아시아태평양경제협력체(APEC) 미래 일자리 포럼'을 연다고 밝혔다. 포럼에는 국제기구, APEC 회원경제체 정책담당자, 민간기업, 유관기관 등 100여명이 참석해 AI가 일자리에 미치는 영향을 주제로 심층적 논의를 진행한다.

APEC 미래 일자리 포럼은 지난해 열린 APEC 노동장관회의 회원경제체 공동성명 후속조치다. 당시 공동성명에는 AI와 인구구조 변화에 대응하는 회원경제체의 우수사례 공유 등 협력을 강화한다는 내용이 담겼다. 노동부는 포럼 취지에 대해 "미래 양질의 일자리를 위해 회원경제체 간 지식·경험을 교환해 사람과 기술이 공존하는 모두의 AI를 실현하자는 것"이라고 설명했다.

[사진=게티이미지뱅크]

포럼 세션은 ▲AI와 인구구조 변화가 일자리와 산업에 미치는 영향 ▲그에 따른 정부 정책의 방향 ▲AI를 활용한 일자리 창출과 공공부문의 AI 활성화(AX)를 주제로 구성됐다.

우리 정부는 산업전환 고용안정 기본계획을 오는 6월경 처음으로 발표할 예정이다. 기본계획에는 신산업 고용 활성화, 포용적 고용 안전망 및 사회적 보호 강화, 미래형 인재 양성 등의 내용이 담긴다. 기조연설을 맡은 안젤리카 살비 델 피로 경제협력개발기구(OECD) 선임 보좌관은 "기본계획에는 반드시 일자리 영향 관측, 사회적 보호, 고용 안전망 등을 포함해야 한다"고 강조하면서 한국의 산업전환 고용안정 기본계획에 이러한 내용을 포함한 것을 긍정적으로 평가했다.

사믹 애디카리 세계은행(WB) 선임 경제학자는 기본계획에서의 직무 역량 강화와 관련된 한국의 AI+역량Up 프로젝트를 세계적 우수사례로 소개했다. 그는 취업기 청년부터 재취업기 중장년까지 맞춤형으로 교육하는 한국 'AI+역량Up 프로젝트'로 전 생애에 걸친 직무 역량 강화가 가능하다고 봤다. 노세리 한국노동연구원 박사는 "생산성 향상에 따른 혜택이 불균등하게 분배될 수 있는 AI 시대에서, 정부가 산업전환 고용안정 기본계획을 마련하고 있는 것은 시의적절하다"고 밝혔다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

민간기업과 회원경제체도 다양한 사례를 발표했다. 우선 AI 기술 확대 이후 급변하는 콜센터의 고용환경과 관련해, 박진수 효성ITX 상무는 교육을 통한 직무재설계 사례를 소개했다. 전직원에게 제미나이 등 AI 소프트웨어 교육을 실시해 챗봇 AI 설계와 품질 제고 업무 등을 가능하게 한 뒤, AI 업무에 기존 상담사를 배치한 것이다. 이를 통해 AI 기술이 콜센터 상담사 고용에 미치는 부정적 충격을 최소화한다는 구상이다.

산업안전 분야에서 사람과 AI 기술의 조화를 통해 산업재해로부터 노동자를 보호하는 사례도 제시되었다. 이덕만 포스코 지능화센터장은 기존 수작업으로 진행하던 용광로 작업을 데이터를 학습해 스스로 규칙을 찾는 딥러닝 AI를 통해 원격 운영으로 전환, 산업재해 위험을 줄인 사례를 소개했다.

보니 야우 만 홍콩 직업안전건강위원회 집행이사는 스마트헬멧의 센서로 탐지한 작업자의 위치, 행동 등 위험 요인을 AI로 분석해 실시간으로 위험을 감지함으로써 산업재해를 예방한 사례를 발표했다.

임영미 노동부 고용정책실장은 "APEC 회원경제체는 혁신, 포용, 협력으로 연대하여 위기를 기회로 전환해 나가야 할 것"이라며 "한국은 모두의 AI를 실현하기 위해 국가AI전략위원회를 출범시켜 인공지능 행동계획을 마련하고 산업전환 고용안정 기본계획을 수립해 사람이 중심에 있는 산업 대전환을 달성할 계획"이라고 강조했다.

sheep@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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