AI 시대 고용정책 방향은…서울서 APEC 미래일자리 포럼 개막

韓, 6일부터 이틀간 APEC 미래 일자리 포럼 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 인구구조 변화 및 인공지능(AI) 기술 확대로 일자리 구조가 빠르게 바뀌는 가운데, 한국이 아시아·태평양 국가들과 함께 대응 해법을 찾는다.

고용노동부는 6일부터 이틀간 서울 콘래드 호텔에서 '아시아태평양경제협력체(APEC) 미래 일자리 포럼'을 연다고 밝혔다. 포럼에는 국제기구, APEC 회원경제체 정책담당자, 민간기업, 유관기관 등 100여명이 참석해 AI가 일자리에 미치는 영향을 주제로 심층적 논의를 진행한다.

APEC 미래 일자리 포럼은 지난해 열린 APEC 노동장관회의 회원경제체 공동성명 후속조치다. 당시 공동성명에는 AI와 인구구조 변화에 대응하는 회원경제체의 우수사례 공유 등 협력을 강화한다는 내용이 담겼다. 노동부는 포럼 취지에 대해 "미래 양질의 일자리를 위해 회원경제체 간 지식·경험을 교환해 사람과 기술이 공존하는 모두의 AI를 실현하자는 것"이라고 설명했다.

[사진=게티이미지뱅크]

포럼 세션은 ▲AI와 인구구조 변화가 일자리와 산업에 미치는 영향 ▲그에 따른 정부 정책의 방향 ▲AI를 활용한 일자리 창출과 공공부문의 AI 활성화(AX)를 주제로 구성됐다.

우리 정부는 산업전환 고용안정 기본계획을 오는 6월경 처음으로 발표할 예정이다. 기본계획에는 신산업 고용 활성화, 포용적 고용 안전망 및 사회적 보호 강화, 미래형 인재 양성 등의 내용이 담긴다. 기조연설을 맡은 안젤리카 살비 델 피로 경제협력개발기구(OECD) 선임 보좌관은 "기본계획에는 반드시 일자리 영향 관측, 사회적 보호, 고용 안전망 등을 포함해야 한다"고 강조하면서 한국의 산업전환 고용안정 기본계획에 이러한 내용을 포함한 것을 긍정적으로 평가했다.

사믹 애디카리 세계은행(WB) 선임 경제학자는 기본계획에서의 직무 역량 강화와 관련된 한국의 AI+역량Up 프로젝트를 세계적 우수사례로 소개했다. 그는 취업기 청년부터 재취업기 중장년까지 맞춤형으로 교육하는 한국 'AI+역량Up 프로젝트'로 전 생애에 걸친 직무 역량 강화가 가능하다고 봤다. 노세리 한국노동연구원 박사는 "생산성 향상에 따른 혜택이 불균등하게 분배될 수 있는 AI 시대에서, 정부가 산업전환 고용안정 기본계획을 마련하고 있는 것은 시의적절하다"고 밝혔다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

민간기업과 회원경제체도 다양한 사례를 발표했다. 우선 AI 기술 확대 이후 급변하는 콜센터의 고용환경과 관련해, 박진수 효성ITX 상무는 교육을 통한 직무재설계 사례를 소개했다. 전직원에게 제미나이 등 AI 소프트웨어 교육을 실시해 챗봇 AI 설계와 품질 제고 업무 등을 가능하게 한 뒤, AI 업무에 기존 상담사를 배치한 것이다. 이를 통해 AI 기술이 콜센터 상담사 고용에 미치는 부정적 충격을 최소화한다는 구상이다.

산업안전 분야에서 사람과 AI 기술의 조화를 통해 산업재해로부터 노동자를 보호하는 사례도 제시되었다. 이덕만 포스코 지능화센터장은 기존 수작업으로 진행하던 용광로 작업을 데이터를 학습해 스스로 규칙을 찾는 딥러닝 AI를 통해 원격 운영으로 전환, 산업재해 위험을 줄인 사례를 소개했다.

보니 야우 만 홍콩 직업안전건강위원회 집행이사는 스마트헬멧의 센서로 탐지한 작업자의 위치, 행동 등 위험 요인을 AI로 분석해 실시간으로 위험을 감지함으로써 산업재해를 예방한 사례를 발표했다.

임영미 노동부 고용정책실장은 "APEC 회원경제체는 혁신, 포용, 협력으로 연대하여 위기를 기회로 전환해 나가야 할 것"이라며 "한국은 모두의 AI를 실현하기 위해 국가AI전략위원회를 출범시켜 인공지능 행동계획을 마련하고 산업전환 고용안정 기본계획을 수립해 사람이 중심에 있는 산업 대전환을 달성할 계획"이라고 강조했다.

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