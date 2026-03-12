지역에 '좋은 일자리' 만들고 고용상황 모니터링…지역고용활성화법 제정 속도

노동부, 12일 제1차 지역고용아카데미 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 인공지능(AI) 기반 디지털 전환과 탄소 중립 인식 확산에 따른 산업구조 재편이 이뤄지고 있는 가운데, 정부가 지역 일자리 정책 체계 전환에 나섰다. 지역 고용 상황을 상시 모니터링하고, 임금·근로시간 등 일자리의 질을 개선한다는 목표다. 상반기 중 지역고용활성화법(가칭)을 제정하고, 지역이 주도적으로 고용 위기에 대응할 수 있는 제도적 기반을 마련한다.

고용노동부는 12일 세종시 세종컨벤션센터에서 '2026년 제1차 지역고용 아카데미'를 열었다. 현장에는 전국 지방자치단체 일자리 담당자 및 수행기관 관계자 등 300여명이 참석했다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 임영미 고용노동부 고용정책실장이 12일 세종시 세종컨벤션센터에서 열린 '2026년 제1차 지역고용아카데미'에서 발언하고 있다. 2026.03.12 sheep@newspim.com

노동부는 지역고용 아카데미를 계기로 지역 일자리 정책 체계를 중앙정부 주도에서 지방정부 중심으로 전환하고, 지역 주민이 체감할 수 있는 실질적인 고용 성과 창출에 정책 역량을 집중하겠다는 방침이다. 지역 일자리 상황을 상시 살피는 버팀이음 프로젝트도 본격 가동해, 고용위기 선제대응지역 중심으로 지역 고용 변동 상황을 매달 점검한다.

취업자 수와 같은 단순 지표가 아닌 일자리 질적 개선도 추진한다. 노동부 관계자는 "지역에 대한 일자리 평가를 할 때 임금이나 근로시간과 같은 근로조건 관련 항목 등을 정성적인 측면을 더 많이 고려할 것"이라고 설명했다. 현재 지역에 대한 일자리 평가에서 좋은 성과를 받은 곳은 대통령·국무총리 표창 등을 받다. 노동부는 이 같은 인센티브 강화 방안도 검토하고 있다.

현재 노동부는 상반기 내 지역고용활성화법 제정을 목표로 기후에너지환경노동위원회 의원실과 법안 논의도 하고 있다. 지역고용활성화법에는 지자체가 자율적으로 지역 맞춤형 고용정책을 설계할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 내용이 담길 예정이다.

이날 행사에서는 AI 일자리 정책 특강도 이뤄졌다. 기술 변화가 고용시장에 미치는 영향을 살피고, 대응 전략을 모색한다는 취지다. 청년이 지역을 떠나지 않고 정착할 수 있도록 지역 특성을 살린 일자리 모델 발굴 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

임영미 노동부 고용정책실장은 "AX, GX로 대표되는 산업전환의 거대한 변화 속에서 지역이 스스로 현장의 위기를 진단하고 대응 전략을 마련하는 노력이 어느 때보다 중요하다"며 "올해는 내년·내후년 시행될 지역고용활성화법의 성공 여부를 가늠하는 중요한 해가 될 것"이라고 강조했다.

