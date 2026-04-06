이안, 한미 조선 기술 교류 행사서 디지털 트윈 기술 공개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 산업용 디지털 트윈 솔루션 기업 이안이 한국조선해양기자재연구원(KOMERI) 주관 'KOMERI-CFEE 기술 교류 행사'에 참여해 디지털 트윈 기반 선박·해양 설계 및 협업 시스템 기술을 소개했다고 6일 밝혔다.
지난 2일 부산 영도에서 열린 이번 행사는 캘리포니아 주정부·주의회·산업계·정책기관 관계자로 구성된 캘리포니아환경경제재단(CFEE) 방문단의 방한을 계기로 마련됐다. 한국 조선산업의 스마트 조선소 구축 경험과 디지털 설계·생산관리 체계를 공유하고 한미 간 조선·해양 분야 협력 가능성을 모색하기 위해 추진됐다.
이안은 세미나 세션에서 제조·조선 현장 운영을 반영한 디지털 트윈 기반 운영 시나리오를 발표했다. 복잡한 선박 설계 데이터를 디지털 환경에서 통합 관리하고 실제 생산·운영과 연계하는 기술적 접근을 소개했다. 해당 기술은 KOMERI가 추진 중인 K-스마트 야드(K-Smart Yard) 개념과도 연계되는 사례로 소개됐다.
KOMERI와 CFEE는 스마트 조선소·디지털 엔지니어링·친환경·저탄소 기술을 중심으로 기술 정보 교류 및 기관 간 네트워크 협력을 확대할 계획이다. 회사 관계자는 "한국 조선산업의 디지털 엔지니어링 기술이 글로벌 협력 논의의 장으로 확장되는 자리였다"며 "디지털 트윈 기술을 통해 조선·해양산업의 생산성 혁신과 글로벌 협력 모델 구축에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.
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